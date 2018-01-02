Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ömer Faruk Ünal

MHK Başkanları göreve başladıklarında ya da kendilerine sorulduğunda “Her hakemi her takıma veririm, vereceğim” der ama hiç de öyle olmaz! Haftalar, aylar, sezonlar geçse, MHK’lar değişse de hakem tayinlerindeki KIRMIZI ÇİZGİLER değişmez. Halis Özkahya, Kadıköy’de en son F.Bahçe maçı yönettiğinde MHK Başkanı Zekeriya Alp’ti. 2. Yusuf Namoğlu MHK’sı, Kuddusi Müftüoğlu MHK’sı, 3. Yusuf Namoğlu MHK’sı geldi geçiyor ama Halis Özkahya Kadıköy’de henüz düdük çalabilmiş değil. Sebep 16 Aralık 2012’deki G.Saray-F.Bahçe derbisi meşhur Meireles’in tükürüğü. Meireles futbolu bıraktı, Özkahya’nın yasağı kalkmadı. Bu yardımcı hakem tayinlerinde bile MHK’ların aşırı dikkate aldıkları bir uygulama. Bu anlayış hakemler üzerindeki baskıyı artırmakla kalmıyor zaman zaman “barışma” maçlarında eyyam tavan yapıyor. Bazı kulüpler kendisini değersiz hissediyor. Bazı kulüplerin aleyhine hata yapmak ya da çalınan düdükler kabul görmezse; MHK’lar o hakemleri o kulüplerde uzak tutuyor. Kim bilir belki de koltuklarını böyle koruyabiliyorlar.



Bazı kulüpler çok güçlü!

CÜNEYT ÇAKIR: 19 Eylül 2015’te oynanan Trabzon-G.Saray maçından bu yana Trabzonspor maçına çıkamıyor.

METE KALKAVAN: 5 Kasım 2016’da oynanan Beşiktaş-Trabzon maçından bu yana Trabzonspor maçına çıkamıyor.

BÜLENT YILDIRIM: 24 Nisan 2016’da oynanan Trabzon-F.Bahçe maçından bu yana Trabzonspor maçına çıkamıyor.

(27 Aralıkta Konya-Trabzon kupa maçı ile barıştırmak istendi.)

ÖZGÜR YANKAYA: 23 Şubat 2015’te oynanan F.Bahçe-Akhisar maçından bu yana tam 3 yıldır, Kadıköy’e çıkamıyor.

HALİS ÖZKAHYA: 11 Kasım 2012’den bu yana 5 yıldır Kadıköy’de düdük çalamıyor. Sebep 16 Aralık 2012’deki G.Saray-F.Bahçe derbisi.

HÜSEYİN GÖÇEK: 3 Aralık 2016’ta oynanan F.Bahçe-Beşiktaş maçından bu yana F.Bahçe maçına çıkamıyor.

BARIŞ ŞİMŞEK: 3 Temmuz 2011 sürecinden bu yana Trabzonlu hakemler F.Bahçe maçlarına çıkamıyor.

ALİ PALABIYIK: İlk 6 haftada 4 maça çıktı. İkisi Beşiktaş maçıydı. Kısa vadede Beşiktaş’la barıştırılması beklenmiyor.

Bazı kulüpler değersiz mi?

1. haftadaki Trabzon-Atiker Konya maçından Konyasporlu Traore’nin ayağı kırılmış ve kırmızı kart çıkmamıştı. Hakem Hüseyin Göçek, 4. hafta dinlendirilmişti. Ancak Hüseyin Göçek, devre bitmeden 16. haftada Göztepe-Konya maçına verildi.

Geçen sezon 20. haftadaki olaylı Konya-Antalya maçı sonrası Antalya cephesi Serkan Çınar’ı istenmeyen hakem ilan etmişti. Çınar 17. haftada Antalya-Alanya maçına verildi. Hâlbuki Serkan Çınar, Antalya-G.Saray maçına 4. hakem verilmiş, tepkiler üzerine değiştirilmişti.

Mete Kalkavan geçen sezon 27. haftada Kayseri-Osmanlı maçı yönetmiş ve Kayseri yönetimi hakemi kara listeye almıştı. MHK buna rağmen 16. haftada Akhisar-Kayseri maçın atadı. Ve Kayseri yönetimi sert açıklamalar yaptı.

Ömer Faruk Ünal yazdı, TFF AÇIKLAMA YAPTI

Atletik testler medyaya açıldı

Süper Lig ve TFF 1. Lig hakemlerinin katılacağı kış semineri, bugün Antalya’da başlıyor. Seminere MHK Danışmanı Roberto Rosetti, MHK Yardımcı Hakem Eğitmeni Leif Lindberg, UEFA-Türkiye Hakem Konvansiyon Sorumlusu ve MHK Eğitimcisi Jorn West Larsen katılacak. Rosetti perşembe günü saat 11.00’de İtalya’da bu sezon uygulaması başlatılan VAR sistemiyle ilgili sunum yapacak. Süper Lig Hakemleri ve Yardımcı Hakemleri FIFA Atletik Testi, 4 Ocak Perşembe günü saat 15.30’da Akdeniz Üniversitesi Atletizm Sahası’nda, TFF 1. Lig Hakemleri FIFA Atletik Testi ise 5 Ocak Cuma günü saat 10.30’da Antalya Zeytinköy Atletizm Sahası’nda yapılacak. Daha önce yeri ve saati belli olmayan testler de medyaya açıldı.