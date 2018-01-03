Galatasaray’da basketbol branşında kötü gidişat sonrası istifa geldi. Kadın ve erkek basketbol takımlarının arka arkaya aldığı mağlubiyetler sonrasında tribünlerden, sarı-kırmızılıların basketboldan sorumlu yöneticisi Can Topsakal, aleyhinde tezahüratlarda bulunuyordu. Galatasaray’ın Eurocup E Grubu ilk maçında Sinan Erdem Spor Salonu’nda Darüşşakafa’ya 84-65 mağlup olmasının ardından basketboldan sorumlu yöneticisi Can Topsakal, şube görevinden istifa etti.
Kadın basketbol takımı da bugün Euroleague 10. hafta maçında Fransız temsilcisi Bourges Basket’e 79-65 yenilmişti.