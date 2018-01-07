Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yeni sezona Antalya’da hazırlanan Trabzonspor’da Rıza Çalımbay göreve geldiğinde gördüğü tabloyu tekrarladı ve bir konudaki çaresizliğini anlattı. Sürekli saha içi ve saha dışı krizlerle uğraştığını ifade eden Çalımbay “Trabzonspor’un saha içinde krizi var ama esas kriz saha dışında. Bu dışarıdaki kriz saha içine yansıyor. Bunu çözmek çok önemli ama bunu çözmek çok zor. Bitmiyor, bitecek gibi de gözükmüyor. Bir an önce sonuçlara gitmemiz gerekiyor. Bizim tek şanssızlığımız, arada gelmek. Sezon başında gelseydik çok iyi bir takım kurabilirdik, daha da farklı olurdu” dedi.



2 oyuncu beklentisi

Rıza Hoca ikinci yarı öncesi iki transfer yapmaları gerektiğinin altını çizerek “Antalyaspor’dan Sakıp Aytaç ve Maicon’u istedik. Maicon’u kesinlikle vermeyeceklerini söylediler. Alacağımız oyuncuların elimizdekilerden daha iyi olması gerekiyor. Mutlaka ama mutlaka lig başlamadan, hatta kupa maçından önce en az 1-2 oyuncunun gelmesini sağlayacağız” dedi. Çalımbay, istenilen sürede kampa katılmayan Sosa ve Esteban’a da yönetimin ceza vereceğini söyledi. Bordo-mavililerin teknik patronu, ligin ikinci yarısından önce oynayacakları Konya kupa maçının ise final özelliğinde olduğunu ifade etti.

Favori yok

Rıza Çalımbay, şampiyonluk yarışını değerlendirdi: Matematiksel olarak Başakşehir avantajlı gibi. Ancak bu ligde hiçbir şey belli olmaz. Ligin ikinci yarısı inanılmaz çekişmeli geçecek. Sezon başladığında herkes Galatasaray için çok iddialı konuştu, sonra teknik direktör değişikliğine gittiler. İstikrar yakalayan takım ligi götürebilir. Kapanmayacak puan farkı yok. Bir favori kesinlikle yok.



‘2 yılı ben istemedim’

Rıza Çalımbay, sözleşmesinin süresiyle ilgili de konuştu. Tecrübeli hoca “Yönetim 2 yıllık kontrat istedi, ben istemedim. Benim için hiçbir sorun yok. Tek önemli olan şey ikinci yarı oynayacağımız kritik maçlar. 5 yıllık imza atsan ne olacak, ikinci yarı ummadığın şeyler olduğunda kalabileceğini mi zannediyorsun. 3-5 yıllık kontrata Türkiye’de inanmıyorum. Onun arkasında duracak yönetici, başkan az” diye konuştu.