Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Galatasaray Odeabank, Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi’nin 14. haftasında Sinan Erdem Spor Salonu’nda karşı karşıya geldiği Banvit’e 91-72’lik skorla mağlup oldu. Müsabaka sonrasında Galatasaray Odeabank Yardımcı Antrenörü Recep Şen ile oyunculardan Göksenin Köksal açıklamalarda bulundu.

İlk devrenin sonunda toparladıklarını söyleyen Recep Şen, “Hücumda akıllı oynadığımız dönemlerde istediğimiz pozisyonları bulduk. Defansta risk almalıydık. İkinci devre yeterli derece akıllı oynamadık. Bizden daha akıllı oynadılar. Oyun genelinde oyun aklımız iyi değildi. Önümüzde zorlu bir süreç var. Galatasaray olarak inşallah atlatırız” diye konuştu.

İyi oynamadıklarını belirten Göksenin Köksal ise, “İkinci çok kolay sayılar yedik. Banvit’i tebrik ederim. Taraftarımızdan özür diliyoruz. Bu zorlu süreçte bir şekilde dönmemiz lazım. Ocak ayındayız. Bir an önce toparlanıp, galibiyet serisi yakalarız” dedi.