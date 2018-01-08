Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Karadeniz ekibi geçmiş dönemlerin transfer sancılarını çekmeye devam ederken teknik direktör Rıza Çalımbay bir taraftar sitem etmiş diğer yandan da çözüm üretmeye odaklanmıştı. İşte o çözümlerden birisi de kanat bölgesiyle ilgili. Stopere adam bakan ve Mas’ın yerine de Antalyaspor’dan Sakıp’ı düşünen bordo-mavililerde kanat için şans verilen isim ise Savaş Çakır. 1461’den alınan ve Antalya kampına götürülen Savaş, Yusuf Yazıcı ve Abdülkadir Ömür jenerasyonundan. 21 yaşındaki oyuncu sağ, sol ve forvet özelliğinde. Hücumun çok yönlü oyuncusu bir anlamda verilen şansı iyi kullanırsa Rıza Çalımbay tarafından ligin ikinci yarısında değerlendirilecek.



Esteban ve Sosa kampa katıldı

Kulübün ekonomik şartlarını da düşünerek içeriden çözümü daha uygun gören başkan Muharrem Usta, kampta Rıza Çalımbay ile durum değerlendirmesinde bulundu. Çalımbay’ın kulübü zora sokacak ekstra taleplerde bulunmaması Usta’yı çok memnun etti. Bu arada 5 Ocak’ta kampa katılması gereken Jose Sosa ile Esteban da izinsiz olarak 2 gün gecikmeli de olsa kampa katıldı. Dünkü idmana çıkan iki oyuncuya teknik ekibin raporu doğrultusunda para cezası kesilecek.

N’Doye da sakata geldi

Bordo-mavililerde önceki gün yapılan idmanda Burak Yılmaz sakatlık yaşamıştı. Dün de bir diğer forvet N’Doye kalçasında ağrı hissedince çalışmayı yarıda bıraktı. Yine önceki günkü akşam antrenmanında ayağında ağrı hisseden ve çalışmayı erken bırakan Mustafa Akbaş’ın durumunun iyi olduğu herhangi bir sorununun probleminin bulunmadığı açıklandı.

Yeni transfer sahada

Antalya kampına giden başkan Muharrem Usta da dün idmana çıktı. Başkan Usta, saha kenarında Genel Sekreter Gençağa Meriç’in koruduğu kaleye şut çekti. Usta’nın isabetli şutları dikkat çekti ve “İşte yeni transfer” esprileri yapıldı. Asbaşkan Ahmet Çubukçu da takımın antrenmanı fotoğraf makinesiyle görüntüledi.