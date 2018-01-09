Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Burhan Can Terzi

Ligin ikinci yarısına güçlü bir başlangıç yapmak isteyen Galatasaray, transferde bombayı patlatmak üzere. Sarı-kırmızılılar, Celta Vigo’nun Türk yıldızı Emre Mor’u kiralamak için kolları sıvadı. İspanyol ekibiyle yapılan ilk görüşmelerin olumlu geçtiği belirtildi. Genç futbolcu ile de görüşen sarı kırmızılılar, öncelikle Emre’yi yıl sonuna kadar kiralayıp daha sonra sezon bitiminde yeniden masaya oturmayı planlıyor. Teknik direktör Fatih Terim’in kadroda görmek istediği oyunculardan olan genç yıldız, anlaşma sağlanması halinde Antalya kampına katılabilir.

Emrah-Sakıb takası

Fatih Terim, Emre Mor’a A Millî Takım formasını giydiren ilk teknik adam. Terim, genç oyuncuyu bütün tepkilere rağmen EURO 2016 kadrosuna da almıştı. Emre’nin tecrübeli hocayla çalışmayı çok istediği belirtildi. Diğer taraftan sol bek arayışını sürdüren Galatasaray, bir de o bölgeye alternatif isim için girişimde bulundu. Kamp kadrosuna alınmayan Emrah Başsan’ı takasta kullanmak isteyen sarı-kırmızılılar, Antalyaspor’a “Emrah’ı alın Sakıb Aytaç’ı verin” teklifinde bulundu. Akdeniz ekibi ise, mayısta sözleşmesi bitecek sol bek için 500 bin avro civarında ekstra para da istedi.

Rodri açık kapatıyor

Galatasaray’ın önemli isimlerinden Garry Rodrigues sakatlığından kurtuldu. 27 yaşındaki futbolcu takımla birlikte çalışmalara katılırken, ayrı olarak da temposunu yükseltmeye yönelik artırmalı koşu antrenmanı yaptı.

Taffarel geliyor

Galatasaray ile yeniden anlaşmaya varan Claudio Taffarel, yarın Antalya kampında iş başı yapacak. Muslera heyecanla eski kaleci antrenörünün gelmesini beklerken, Taffarel vatandaşı Fernando ile birlikte kampa katılacak.

Malatya’ya takip

Gomis, Belhanda, Ndiaye, Feghouli ve Denayer antrenmanı tamamladıktan sonra hemen yan tarafta bulunan Yeni Malatyaspor’un antrenmanını izlemeye koyuldu. Malatyalı futbolculara takılan sarı-kırmızılılar eğlenceli anlar yaşadı.

Özbek kırmızı Cengiz sarı

Galatasaray’ın 20 Ocak Cumartesi günü düzenlenecek olağanüstü seçimli genel kurulu öncesi, başkan adaylarının kullanacağı oy pusulalarının renk seçimi yapıldı. Kura çekimi sonucu Dursun Özbek’in kırmızı, Mustafa Cengiz’in ise sarı renkli oy pusulası kullanacağı belirlendi.

Terim'den uyarılar

Sarı-kırmızılıların Antalya kampı hızlı başladı. Kampın ilk çalışmasında oyuncularıyla bir toplantı yapan Terim, takımdan beklentilerini anlattı. Şampiyonluğun en güçlü adayı olduklarını söyleyen Terim “Tıpkı sezon başındaki gibi iyi bir giriş yapmalıyız. İkinci yarı çok zorlu geçecek. Hem fizik hem mental olarak buna hazır olmalıyız” diye konuştu.

Neşeleri yerinde

Galatasaraylı futbolcuların kampın ilk idmanında hem hırslı hem de neşeli oluşu dikkatlerden kaçmadı. Isınmayla başlayan idmanda futbolcular daha sonra dayanıklılık, çeviklik ve sürat geliştirmeye yönelik çalışmalar yaptı. Futbolcular sürekli birbirleriyle şakalaştı ve kahkaha sesleri yükseldi.

Luce’den ziyaret

Hemen her gün Antalya’da kamp yapan Süper Lig takımlarının kamplarını ziyaret eden A Millî Takım Teknik Direktörü Mircea Lucescu dün de Galatasaray idmanındaydı. Rumen çalıştırıcı Fatih Terim ile bir araya geldi. Samimi görüntüler veren ikili bir süre sohbet etti.