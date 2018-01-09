Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Trabzonspor ligin ikinci yarısına Antalya’da hazırlanırken yeni takımıyla ilk kampını yapan Rıza Çalımbay beklentilerini anlatıyor. Ligin ikinci yarısında nasıl bir takım istediğini ifade eden Çalımbay, bir anlamda camianın özlediği Trabzonspor’u anlatıyor. Özetinde “Savaşçı bir takım” oluşturmayı hedefleyen başarılı teknik adam toplantılarında “Bütün takımın top rakipteyken (tam saha) pres yapmasını istiyorum. Yardımlaşma şart. Riskli pas istemiyorum. Hata payını en aza indireceksiniz. Kaleyi gördüğünüzde şut çekmekten çekinmeyeceksiniz. Biz tempolu ve savaşçı bir takım olacağız” ifadelerini kullanıyor.

Rakip Luftetari

Ligin ilk yarısında takıma güven veren ve seri galibiyetlerle yeniden şampiyonluk potasına sokan Çalımbay, kampta eksi ve artıları da oyuncularına bir bir anlatıyor. Herkesin hazır bir şekilde görev beklemesi gerektiğini ifade eden Rıza Hoca, kimsenin küsmeden sırasını bekleyip sorumluluk almasını ve Trabzonspor’a katkıda bulunmasını bekliyor. Bu arada takım bugün kamptaki ilk sınavını Arnavutluk Süper Ligi ekibi Luftetari önünde verecek. Mücadele 16.00’da.