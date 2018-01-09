Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Barcelona’da bu sezon hiç forma şansı bulamayan Arda Turan, İstanbul’a geri dönmeye hazırlanıyor. G.Saray’ın başına Fatih Terim’in gelmesiyle sarı-kırmızılı formayı yeniden giyme ümitlerini kaybeden Arda Turan’a Başakşehir kancayı attı. Başkan Göksel Gümüşdağ, 1,5 yıllığına yıldız oyuncuyu kiralama konusunda Barcelona Kulübü ile pazarlıklara başladı. Buna göre Arda’nın 7,5 milyon avro tutan yıllık maaşının yarısını Katalan ekibi, yarısını da Başakşehir ödeyecek. Arda’nın birkaç gün içinde İstanbul’a gelerek yeni takımına resmî imzayı atması bekleniyor.

Avcı: Onu kim istemez

Arda Turan bu anlaşmayla birlikte kendisine örnek aldığını her seferinde tekrarladığı Emre Belözoğlu ile yeniden buluşmuş olacak. Atletico’da kısa bir süre birlikte forma giyen ikili, Başakşehir formasıyla şampiyonluk mücadelesi verecek. Başakşehir’in hocası Abdullah Avcı, tecrübeli oyuncuyla ilgili sorulara karşılık “Arda ile benim Galatasaray altyapısından beri ilişkimiz var. Ailenin büyük oğlu gibidir. Hayatındaki bütün fikir alışverişlerinde de yanında bulunmuş birisiyim. Ona buranın kapısının açık olduğunu söyledik. Gelirse bize büyük güç katar. Arda Turan’ı kim istemez ki” ifadelerini kullandı.

"Biten bir şey yok"

Başakşehir Kulübünün asbaşkanı Mesut Altan, Arda Turan transferi konusunda temkinli konuştu ve henüz bitmediğini söyledi. Altan “Arda’nın maliyeti çok yüksek. Önce Barcelona ile bu problemi çözer, Arda da bize gelmek isterse olabilir. Dünyadaki her futbolcu gibi Arda’nın da bize gelme ihtimali var” açıklaması yaptı.