Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Murad Tamer

Ara transfer döneminde Cenk Tosun’u 28 milyon avroluk rekor ücretle Everton’a gönderen Beşiktaş, millî yıldızın boşluğunu Cyle Larin’le dolduracak. ABD’de MLS ekibi Orlando City’de forma giyen 22 yaşındaki forvetle görüşmelerini sürdüren Beşiktaşlı yöneticiler mutlu sona ulaştı. 4+1 yıllık anlaşma sağlanan genç futbolcu İstanbul’a gelerek sözleşme imzalayacak, daha sonra da yeni takımının Antalya kampına katılacak. Larin’in yıllık ücretinin ise 1,5 milyon avro olması bekleniyor. Genç forvet sezon sonuna kadar yarım sezon için 450 bin avro alacak. Everton’a gönderilen Cenk Tosun 1,6 milyon avro kazanıyordu. Kadrodaki bir diğer golcü Alvaro Negredo’nun yıllık ücreti ise 4,5 milyon avro.

Federasyon çık aradan!

Siyah beyazlıların transfer listesinde Demba Ba, Slimani, Iheanacho gibi isimler de yer alıyordu. Atiba Hutchinson’ın ısrarla önerdiği Kanadalı forvet oyuncusunun düşük maliyeti bu tercihte önemli rol oynadı. Cyle Larin ile anlaşan Beşiktaş bu transferde bir sıkıntıyla karşı karşıya. Kanadalı oyuncunun bonservis ücreti bulunmuyor ancak ABD Ligi kuralları gereğince bu ligden başka bir lige transfer gerçekleşirse oyuncu için federasyona para ödeniyor. 22 yaşındaki oyuncu için 5 milyon avro gibi bir rakamın federasyon tarafından talep edildiği, Beşiktaş’ın bunu cüzi bir rakama çekmeye çalıştığı bildirildi. Anlaşma yapılır yapılmaz genç oyuncu İstanbul’a gelmek için yola çıkacak.

89 maçta 45 gol

Jamaika asıllı Kanadalı futbolcu, geçtiğimiz sezon 28 maçta 12 gol atarken 3 de asistle oynadı. Güncel piyasa değeri 3,5 milyon avro olan Larin, Kanada Millî Takımı’nda da 21 maç oynayarak 5 gol kaydetti. Ontario doğumlu olan Cyle Larin 1,88 boyunda. Gençlik yıllarında Sigma FC (2007-2013, 2014), Connecticut Huskies (2013-2014) kulüplerinde forma şansı buldu. 2015 yılında Uconn Huskies takımından Orlando City’e draft edildi. Üç sezondur Orlando forması giyen Larin 89 maçta 45 gol attı. Larin 2016 yılında MLS All Star Team takımına seçilmişti.

"Cenk, yanlış maviyi seçti!"

İngiltere’nin Ankara Eski Büyükelçisi Richard Moore, Cenk Tosun hakkında açıklama yaptı. Beşiktaş’a olan sevgisi ile tanınan Moore, millî oyuncuyu Chelsae formasıyla görmeyi arzuladığını söylerken “Yanlış maviyi seçti” dedi. Moore “Cenk Tosun ile ilgili çok sayıda mesaj alıyorum. Söz, ona göz kulak olacağım. Yalnız keşke yanlış maviyi seçmeseydi…” ifadelerini kullandı.

Rakip Den Haag

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman dün 2. yarıya hazırlanan takımının Antalya kampını ziyaret etti ve Şenol Güneş’le bir süre sohbet ederek bilgi aldı. Güneş takımına sabah çalışmasında dayanıklılık, akşam ise taktik idmanı yaptırdı. Beşiktaş ilk hazırlık maçında bugün Hollanda ekibi Ado Den Haag ile Gloria Sports Center’da 18.00’de karşılaşacak.