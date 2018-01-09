Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

M. Emin Uluç

Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman yayıncı kuruluşa önemli açıklamalar yaptı. Sezonun ilk yarısının ilk haftalarında inanılmaz bireysel hatalar yaptıklarını söyleyen Kocaman, “Osmanlı maçından sonra devam etmemin doğru olduğunu düşündüm. Basit hatalar azaldı, gol atmada sıkıntımız yok. İkinci yarıda daha fazla atabiliriz. İstediğim takıma yavaş yavaş geldik” dedi. “İlk 6 haftada favorilerle (Trabzon, Başakşehir, Beşiktaş) dışarıda oynayacağız. Avantajı onlara vermemeliyiz” diyen Kocaman, “Puanlar düştü. 70-75 puan arası şampiyonluk için yeterli görünüyor. Bizim için de 9-13 puanlık kayıp kabul edilebilir” sözlerini kullandı.

Terim’e mesaj gönderdi

Kocaman, “Tüm takımlarımız mali açıdan feci durumda. Fenerbahçe’yi ayrı tutmamak lazım, bizim de sıkıntılarımız var” derken, “Ara transfer zor. Maliyetler yüksek. Oyuncuyu alsanız bile uyum sağlama zorluğu var. Mevcut kadromuz şampiyonluk yarışı için yeterli. Oyuncularım dünyanın en iyisi” vurgusu yaptı. Aykut Hoca, “14 tane yabancı oyuncumuz var. Eljif’i de listeye yazacağız. 35 senedir bu işin içindeyim, bir kişi bana ne oldu, ne oluyor diye sormadı. Yabancı sayısı birden 14 oldu. Neden oldu, ne gibi bir gerekçeyle oldu?” diyerek Fatih Terim’e mesaj gönderirken, “Biz üretici değil tamamen tüketici bir ülkeyiz. 20 tane yabancı dense yarın, hocalar takımı 20 yabancı doldurur” siteminde bulundu.

Isla'nın şaşkınlığı

Kanarya’nın Şilili sağ beki Mauricio Isla, FB TV’ye konuştu: Büyük bir takımda olduğumuzun ve hedeflerimizin farkındayız. Çok kaliteli oyunculardan kurulu bir takımız. Bu kalitemizle beraber ne istediğini bilen ve bu hedefe yürümeye gayret gösteren bir takımız. İlk yarıda yaptığımız hataları yapmamalı, o puan kayıplarını yaşamamalıyız. Türkiye Ligi’nin kalitesi çok yüksek ancak dünya sıralamasında hak ettiği yerde değil.

Yiğithan kiralık

Sarı-lacivertlilerde kamp kadrosuna alınmayan genç stoper Yiğithan Güveli kiraya verilecek. Tecrübe kazanması adına başka takıma gönderilecek olan genç stoperi çok sayıda 1. Lig kulübünün istediği belirtiliyor.

İsmail: Her maç farklı

F.Bahçe’nin sol beki İsmail Köybaşı, ikinci yarı öncesi umutlu. “Her maçın hikâyesi farklı” diyen Köybaşı “İkinci yarıda taraftarımızın da desteğiyle sezonu güzel bitireceğimizi düşünüyorum. Şampiyonluğu çok istiyorum” dedi.

RvP’de sona doğru

Kadroda düşünülmeyen Robin van Persie konusunun bu hafta içinde netlik kazanması bekleniyor. Yönetim, en az hasarla RvP’yi gönderip onun kontenjanını da genç yetenek Eljif Elmas’a kullanmayı planlıyor.

Skrtel meydan okudu

Kanarya’nın savunmasındaki önemli isimlerden Martin Skrtel, Antalya kampında konuştu. İşte Slovak oyuncudan öne çıkanlar... Kısa ve hızlı oyunculara karşı oynamayı pek sevmediğini ifade eden Skrtel “Kimseden korkmuyorum. Hepsiyle yüzleşmeye, onları durdurmaya hazırım” dedi. Lig yarışı konusunda da takımların birbirine çok yakın olduğunu vurgulayan defans oyuncusu “Skor anlamında istikrarı yakalayan takımın sezon sonunda mutlu sona ulaşacağını düşünüyorum. Özellikle ilk yarının ikinci döneminde kalitemizi ve neler yapabileceğimizi gösterdik. Umuyorum ligi şampiyon tamamlayan takım da biz oluruz” dedi.

İlk yarının yıldızı: Takım

Sarı-lacivertli kulüpte mutlu olduğunu ve 1.5 yıllık dönemi en iyi şekilde geçirmek istediğini vurgulayan Skrtel “Benim asıl görevim forvetleri durdurmak ama gol atarsam daha da mutlu olurum” dedi. Başarının formülü olarak da birlik olmayı, çok çalışmayı, yeteneği ve taktiksel organizasyonları ön plana çıkaran Fenerbahçeli oyuncu ilk yarının yıldızı olarak da bir isim vermektense takımın genelini söylemeyi daha uygun buldu.