Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Süper Lig’in devre arasında Antalya’da bulunan Galatasaray, hazırlıklarına devam ediyor. Teknik Direktör Fatih Terim’in sorumluluğunda gerçekleşen antrenmanlar düz koşu ve ısınma hareketleriyle başladı. Aerobik ve açma-germe çalışmalarıyla devam eden antrenman, yarı sahada yapılan çift kale maç ile sona erdi. Antrenman esnasında Fatih Terim’in yaptığı şutlar dikkat çekti.