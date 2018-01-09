Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye Tenis Federasyonunun internet sitesinde yer alan bilgiye göre, 7-10 Şubat tarihlerinde Estonya'nın başkenti Tallinn'deki FED Kupası Avrupa-Afrika Bölgesi 1. Grup maçlarında, kaptan Alaaddin Karagöz'ün yaptığı değerlendirme sonucu ay-yıldızlı takım Çağla Büyükakçay, Başak Eraydın, İpek Soylu, Ayla Aksu ve Pemra Özgen'den oluşacak.

Türkiye'nin üst üste 6. kez yer alacağı FED Kupası Avrupa-Afrika Bölgesi 1. Grup'taki diğer 13 ülke ise şöyle:

Avusturya, Bulgaristan, Büyük Britanya, Estonya, Gürcistan, Hırvatistan, İsveç, Letonya, Macaristan, Polonya, Portekiz, Sırbistan, Slovenya.

- Davis Kupası kadrosu

Davis Kupası Avrupa-Afrika Bölgesi 2. Grup ilk turunda Türkiye, 3-4 Şubat tarihlerinde deplasmanda Zimbabve ile karşılaşacak.

Kaptan Haluk Akkoyun'un seçimine göre, Türkiye'yi Cem İlkel, Marsel İlhan, Altuğ Çelikbilek, Sarp Ağabigün ve Tuna Altuna temsil edecek.

Türk Millî Takımı, Davis Kupası Avrupa-Afrika Bölgesi 2. Grup'ta üst üste 4. kez boy gösterecek.

Zimbabve-Türkiye mücadelesi, başkent Harare'de açık havada ve sert zeminde oynanacak.