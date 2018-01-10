Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Asamoah ile ilgili bilgi vereyim. Benden önce gelişti, fakat olma ihtimali zayıf gibi gözüküyor, onun için alternatif bakıyoruz. İstiyoruz ki, bizim isteğimize, sistemimize, ekonomimize uygun olsun ve fark oluşturacak bir oyuncu olsun. Bu kolay değil. Devre arası çok fazla transfer doğru durmuyor. Herkes de doğru giderken, kendi oyuncusunu niye versin? Belki 1, belki 2 olabilir, 3'ü geçmez. Önce ihtiyacımızı karşılamak istiyorum, önce sol beke. Sonra teknik heyetin aklında bir şey var, belki onu yapabiliriz."