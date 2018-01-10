Süper Lig’in devre arasında hazırlıklarını sürdüren Başakşehir ve Evkur Yeni Malatyaspor hazırlık maçında karşı karşıya geldi. Sahadan 4-1 galip ayrılan Başakşehir’in golleri 16. dakikada Elia, 25. dakikada Epureanu 35. dakikada İrfan Can ve 88. dakikada penaltıdan Mevlüt’ten gelirken, Yeni Malatyaspor’un tek golü ise 74. dakikada Barazite’den geldi.
Başakşehir, Yeni Malatyaspor’u 4-1 mağlup etti
10.01.2018 - 20:20 | Son Güncelleme: 10.01.2018 - 20:21
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Devre arası hazırlıklarını Antalya’da sürdüren Başakşehir ile Yeni Malatyaspor, oynadıkları hazırlık maçında Başakşehir sahadan 4-1 galip ayrıldı.
Etiketler : başakşehir,yeni malatyaspor,hazırlık maçı,
535241 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/spor/535241.aspx
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Puan Durumu ve Fikstür
Süper Lig
PTT 1. Lig
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Başakşehir
17
11
3
3
31
18
13
36
2
Galatasaray
17
11
2
4
37
22
15
35
3
Fenerbahçe
17
9
6
2
34
20
14
33
4
Beşiktaş
17
8
6
3
29
16
13
30
5
Kayserispor
17
8
6
3
25
18
7
30
6
Göztepe
17
9
3
5
30
26
4
30
7
Trabzonspor
17
8
5
4
33
28
5
29
8
Sivasspor
17
8
2
7
23
27
-4
26
9
Bursaspor
17
7
4
6
28
19
9
25
10
Malatyaspor
17
6
4
7
21
24
-3
22
11
Kasımpaşa
17
5
4
8
25
31
-6
19
12
Akhisarspor
17
5
4
8
22
30
-8
19
13
Aytemiz Alanyaspor
17
5
3
9
28
33
-5
18
14
Osmanlıspor
17
5
2
10
26
34
-8
17
15
Antalyaspor
17
4
5
8
19
31
-12
17
16
Konyaspor
17
4
3
10
16
23
-7
15
17
Gençlerbirliği
17
3
5
9
20
32
-12
14
18
Karabükspor
17
2
3
12
14
29
-15
9
18. Hafta Maçları
20.1.2018
Kardemir D.Ç. Karabükspor - Gençlerbirliği
20.1.2018
Osmanlıspor Futbol Kulübü - Evkur Yeni Malatyaspor
20.1.2018
Fenerbahçe - Göztepe
21.1.2018
Demir Grup Sivasspor - Akhisar Belediye Gençlik Ve Spor
21.1.2018
Kasımpaşa - Alanyaspor
21.1.2018
Atiker Konyaspor - Trabzonspor
21.1.2018
Bursaspor - Medipol Başakşehir Fk
21.1.2018
Antalyaspor - Beşiktaş
22.1.2018
Kayserispor - Galatasaray
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.