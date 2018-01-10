Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Süper Lig’in devre arasında hazırlıklarını sürdüren Başakşehir ve Evkur Yeni Malatyaspor hazırlık maçında karşı karşıya geldi. Sahadan 4-1 galip ayrılan Başakşehir’in golleri 16. dakikada Elia, 25. dakikada Epureanu 35. dakikada İrfan Can ve 88. dakikada penaltıdan Mevlüt’ten gelirken, Yeni Malatyaspor’un tek golü ise 74. dakikada Barazite’den geldi.