Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Devre arası hazırlıklarını Antalya’da sürdüren Trabzonspor burada 1461 Trabzon ile hazırlık maçı oynadı. 1-1 berabere biten maçın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Trabzonspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, “Maç eksiği olan arkadaşlarımızı oynattık. Takım yarın izinli sonra yenden başlayacağız. Biz taraftarla bütünleşip önce kupa maçına çıkacağız. İyi hazırlandık. Artık telafisi olmayan maçlar oynayacağız” diye konuştu.

“KANAT OYUNCUSU ALMAMIZ ŞART”

Bir kanat oyuncusuna ihtiyaçları olduğunu söyleyen Çalımbay, “Devre arası transferleri zordur. Bununla ilgili net bir şey şu anda yok. Arkadaşlarımızdan hepsinin kapasitelerinin üzerine çıkmalarını istiyoruz. Herkes gayretli. Daha gayretli olmasını istediğimiz oyuncular var” dedi.

“HERKESİ DENİYORUZ”

Bütün oyuncuları denediğini ifade eden Rıza Çalımbay, “Maç eksiği olanlar oynadı. Defansa baktığınızda komple değiştirdik. Gelen arkadaşlardan Hüseyin’den memnunuz. Herkese bir şans verdik. Çalışmalardan çok memnunum” şeklinde konuştu.

OLCAY ŞAHAN: “KARDEŞLERİMİZİ HER ZAMAN DESTEKLERİZ”

Trabzonspor’un, 1461 Trabzon ile oynadığı hazırlık maçından sonra konuşan Olcay Şahan, herkesin daha çok çalışması gerektiğini söyleyerek, “Elimizden geldiği kadar onlara yardımcı olmaya çalışıyoruz. İnşallah her zaman kardeşlerimizi destekleriz” dedi.

Devre arası hazırlıklarını Antalya’da sürdüren Trabzonspor burada 1461 Trabzon ile hazırlık maçı oynadı. 1-1 berabere biten maçın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Trabzonspor oyuncusu Olcay Şahan, iyi bir maç olduğunu ifade ederek, “Hocamız takımı da altyapıyı da görebildi. Kamp çok iyi gidiyor. Abdülkadir, Yusuf ve Rahim hepsi benim kardeşim. Performanslarının üzerine koymaları lazım. Perfomansları çok iyi inşallah devam ederler. Daha çok çalışmaları lazım. Burak abi ve Onur ile elimizden geldiği kadar onlara yardımcı olmaya çalışıyoruz. İnşallah her zaman kardeşlerimizi destekleriz" diye konuştu.