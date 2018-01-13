Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş’e kırgın olduğu iddialarının doğru olmadığını söyleyen Tuna “Kırgınlık hiçbir zaman olmadı, olamaz da zaten. Etik olarak Beşiktaş’ta çalıştığım dönemde her yaşadığım benimle birlikte kaldı zaten. Yaşadığım kırgınlıklar değil, anlık her şey olabilir. Bunu şu anda da yaşıyoruz antrenmanlarda. Ekibimizle de yaşanabiliyor” dedi. Pro-Lisans sahibi olduktan sonra kendi yolumu çizmek için en önemli kırılma anıydı. Ayrılışımın sebebi tamamen kendimle alakalı. Kendi kariyerim için Tamer Tuna olmak istedim” sözlerini kullandı.



Şampiyonluk adımları

Göztepe’de futbol adına yapılan planlamaya hayran olduğunu söyleyen Tamer Tuna “Futbol için ciddi çalışmalar yapılıyor. Arkasındaki taraftar ruhunu, tutkusunu, işte de destekleyen bir yapı olduğunu görüyoruz. Altyapı ve stat projesiyle ilgili çalışmalar var. Bu yıl tesislere teknoloji ve altyapı yatırımı milyonları buluyor. Şampiyonluk yolunda atılacak adımların başlangıcı olarak görüyorum bu çalışmaları” dedi.