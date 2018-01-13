Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Başakşehir, Arda Turan için geri sayımda... Barcelona’nın sezonun ilk yarısında şans vermediği ve satış listesine koyduğu millî oyuncu için geçtiğimiz günlerde Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ, İspanya’ya çıkarma yapmıştı. Oyuncu ile her konuda anlaşan Gümüşdağ, Barcelona Kulübü’ne şartları sunmuş ve cevap beklemeye geçmişti. Sadece beklemeye geçen yönetim ve teknik ekip değildi. Başakşehirli futbolculardan da Arda Turan’la ilgili açıklamalar geldi. İşte onlardan birisi Fransız yıldızı Gael Clichy’ydi. Clichy “Arda’nın kalitesini anlatacak değilim. Arda bu kaliteye sahip olmasa birincisi uzun yıllar İspanya’da oynayamazdı, ikincisi zaten Barcelona onu transfer etmezdi. Arda, Avrupa’nın en üst düzey oyuncularından biri. Tabii ki şu da var, bizim takımımız Süper Lig’in zirvesinde ve biz buraya şu anki oyuncularımızla geldik. Kalite her zaman takımı ileriye taşır ama transferle ilgili kararı verecek yönetimimiz. Umarım gelir” dedi. Bir başka Başakşehirli Gökhan İnler de Arda konusunda “Ben Arda Turan’ı 12 seneden fazladır tanıyorum. Galatasaray PAF takımında görüşmüştük. Kendisini çok geliştirdi ve büyük bir oyuncu oldu. Arda gelirse tabii ki süper bir katkı sağlar takıma” yorumunda bulundu.

“TÜRK OYUNCULAR ÇALIŞMIYOR”

Futbol kariyerinde kazandığı başarıları çok çalışmasına bağlayan 32 yaşındaki Clichy "Hiçbir zaman takımımdaki en yetenekli oyuncu ben olmadım. Hep daha çok çalışıp, kendime iyi baktığım için ön plana çıktım. Ben tabii ki ukalalık yapamam ama Türk oyuncuların çalışması yeterli değil” dedi.