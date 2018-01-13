Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

BURHAN CAN TERZİ

Galatasaray’ın başına geçmesiyle, camiada pozitif bir hava estiren teknik direktör Fatih Terim, ayağının tozuyla da 2 galibiyete imza atmıştı. Ancak bu maçlardan sonra takımda eksikler olduğunu, henüz istediği futbolu da göremediğini ifade eden Terim, Antalya’da takım felsefesini yeniden oluşturdu ve 5 günün sonunda da istediği tabloyu yavaş yavaş görmeye başladı. Galatasaray’ın her zaman rakip yarı alanda oynaması gerektiğini oyuncularına aktaran tecrübeli teknik adam en iyi savunmanın da hücum futboluyla, hücumda var olarak gerçekleşeceğini anlatıyor.



Alışamayanlar yandı!

Bu felsefeyle örtüşen çalışmalar da yaptıran Galatasaray Teknik Direktörü, Belhanda, Selçuk İnan, Sinan, Yasin, Feghouli gibi isimlerin performansından da oldukça memnun. Takımdaki futbolcular da Terim’in hücum futbolu anlayışına adapte olmaya başlarken, bu felsefeye uyum sağlayamanların işi bir hayli zor olacak. Terim, yardımcıları Levent Şahin, Hasan Şaş ve Ümit Davala’dan da oyuncuların bireysel performanslarına yönelik raporlar alıyor.

Eren sekti, terim ‘Kalk’ dedi!

Galatasaray sezonun ikinci yarısının hazırlıklarına Antalya’da devam ederken dün gerçekleştirilen akşam antrenmanında Fatih Terim, Eren Derdiyok’u uyardı. Golcü oyuncu ikili mücadele sonrası seke seke kenara geldi. Durumun ciddi olmadığını gözlemleyen Fatih Terim, Eren’in oyuna devam etmesini ve kulüp doktorunun sahaya girmemesini istedi. Günü çift idmanla geçiren Galatasaray’da sakat olan Fernando ve izinli Gomis çalışmada yer almadı.

Transfer paketi!

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, sarı, kırmızı ve şampiyonluk paketlerinin dışında başka paket olup, olmadığı yönündeki soruya “Transfer haberini en önce duyacak kişiler için ayrı paket yapalım. Transfer haberini imza atılmadan önce vereceğimiz bir paket olsun” diye cevap verdi.



Maicon hırs küpü

Galatasaray’da Fatih Terim’in gelişiyle üzerindeki formsuzluğu atan Maicon, ikinci yarıda ilk devredekinden daha iyi olmayı hedefliyor. Kampın yıldızlarından olan Brezilyalı stoper, ligin ikinci bölümünde hücuma verdiği katkının da üzerine çıkmayı arzuluyor.



Belediye çalışıyor!

Bakırköy Belediye Başkanı Dr. Bülent Kerimoğlu, Fatih Terim’in ricası üzerine Florya Metin Oktay Tesislerinde bakım çalışmaları başlattı. 100 çalışan ağaçlandırma, genel peyzaj, budama, çim biçme ve çevre temizliği işlemlerini gerçekleştirerek tesisleri elden geçirdi.



İnancımız yüzde 100

Eren Derdiyok, TRT Spor’a konuştu. Fatih Terim’in gelişiyle herkese hava kattığını ifade eden tecrübeli golcü “Çok iyi enerji alıyoruz. Karşılığını en iyi şekilde vermemiz lazım” sözlerini kullandı. Taraftara mesaj gönderen Eren “Şampiyonluk istiyoruz. Yüzde yüz şampiyon olacağımıza inanıyoruz” dedi.