Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye Açık Kick Boks Turnuvası, 8 Ocak’ta Antalyanın Kundu bölgesindeki WOW Kremlin Palace Otelde yapıldı.

14 Ocakta sona eren turnuvaya 60 ilden 1200 civarında sporcu katıldı. Turnuvaya, Antalyanın Kemer ilçesine bağlı Çamyuvadaki Alakuş Çamyuva Kick Boks Okulundan katılan Alperen Atabay, geçen cuma günü müsabaka sırasında başına aldığı darbeyle yere düştü. Sağlık ekiplerinin ilk müdahaleyi yaptığı Alperen Atabay, ambulansla Özel Lara Anadolu Hastanesine götürüldü.

Müsabaka sırasında aldığı darbe ile beyin kanaması geçiren ve boynunda zedelenme olduğu belirlenen Atabay ameliyata alındı. Ameliyattan sonra yoğun bakım ünitesine alınan genç sporcu, 4 gün süren yaşam mücadelesine yenik düştü. Doktorlar genç sporcunun ailesine kötü haberi vermekte zorlandı.