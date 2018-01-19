Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Hollanda kulübü, Robin van Persie'nin transferini "Evine hoş geldin" başlıklı bir videoyla duyurdu. Kulüpten yapılan yazılı açıklamada; van Persie'nin transferi konusunda pürüzlerin giderildiği ve 34 yaşındaki futbolcu için pazartesi günü töreni düzenleneceği belirtildi.

Altyapısından yetiştiği Feyenoord'un formasını 2001-2004 yılları arasında giyen van Persie, 2015 yazında Fenerbahçe'ye transfer olmuştu.

33 yaşındaki Robin van Persie, Fenerbahçe formasıyla çıktığı 87 resmi maçta 36 gol kaydetti.



