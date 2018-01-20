Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Son dakika Galatasaray haberleri, Mustafa Cengiz kimdir ile ilgili detaylar haberimizde. Sarı-kırmızılı kulübü gelecek 3 yılda yönetecek ekibin belirlendiği seçime Galatasaray Lisesi ev sahipliği yaparken, oy kullanılması için genel kurul üyelerine 18 sandık hazırlandı. 18 sandıkta 3416 üye başkanlık seçimi için oy kullandı. Oy işleminin ardından açılan sandıklardan çıkan sonuçlara göre Mustafa Cengiz resmen Galatasaray'ın yeni başkanı oldu.

Mustafa Cengiz Kimdir?



1949 yılında Gaziantep'in Nizip ilçesinde dünyaya gelen Mustafa Cengiz, ilk ve ortaöğretimini Nizip’te almasının yanı sıra, lise öğrenimini Gaziantep Lisesi’nde tamamladı. Üniversite yaşantısında ise Ankara Siyasal Bilgiler Fakültesini bitirdi. Ülkenin tarımsal modernizasyonunda kilit faktör olması amacıyla kurulan 40 bin tarımsal köy kalkınma kooperatifi Merkez Birliği (Köy-Koop) kuruluş ve özellikle dış ticaret oluşumunda kurucu uzman olarak çalıştı. Daha sonra eski Yerel Yönetim sonra İçişleri Bakanlığı vesayetindeki 670 Belediye’nin merkez iktisadi kuruluşu TANSA (Tanzim Satışlar) ilk ve son Genel Müdürü olarak, o dönem 3 hükümetle çalıştı. İktisadi hayata Belediyelerin kamu yararına olumlu ürün ve fiyat düzenlemesi olarak kurulan TANSA da 28 yaşında ülkenin o dönem Kamudaki en genç genel müdürü oldu. 12 Eylül Darbesi sonrası kamu’dan ayrılarak, özel sektörde dış ticaret alanında Arapça da öğrendiği orta-doğu’da yoğun olarak çalıştı. 1990 yılından bu yana petrol, akaryakıt sektöründe kendi şirketleri ile faaliyet göstermektedir.



Petrol sektöründe TABGİS (Türkiye Akaryakıt Bayiileri ve Gaz İşverenler Sendikası) Genel Başkanlığı ve İTO Petrol meslek komitelerinde sektör temsilciliği yapmıştır. alatasaray Spor Kulübü Tüzük Tadil Komisyonu üyesi olarak, tüzüğünün günün koşullarına uyum düzenlemesinde Galatasaray Divanı tarafından görevlendirilmiş ve komisyon olarak Tüzük tadil çalışmalarında bulunmaya devam etmekte olan Mustafa Cengiz ileri düzeyde İngilizce, Fransızca ve Arapça bilmektedir.



Mustafa Cengiz'in listesi:



Asil üyeler:



Celal Açar

Ahmet Sabri Şenkal

Acar Baltaş

Nejat Güney Okan Böke

Adil Aaraboğlu

Emre Erdoğan

Cenk Soyer

Hacı Hüseyin Toprak

Ahmet Ünal Çeviköz



Yedek üyeler



Mahmut Recevik

Mehmet Öner Cansever

Dinç Üner

Erol Özmandıracı

Arif Badur





Galatasaray başkanlık seçimleri:



1. sandık



Dursun Özbek: 68

Mustafa Cengiz: 56

Geçersiz: 3



2. sandık



Dursun Özbek: 96

Mustafa Cengiz: 68

Geçersiz: 5



3. sandık



Dursun Özbek: 113

Cengiz: 69

Geçersiz: 2



4. sandık



Dursun Özbek: 128

Mustafa Cengiz: 78



5. sandık



Dursun Özbek: 118

Mustafa Cengiz: 109

Beyaz oy: 1

Geçersiz: 8



6. sandık



Mustafa Cengiz: 98

Dursun Özbek: 110



7. sandık



Dursun Özbek: 86

Mustafa Cengiz: 100



Mustafa Cengiz, ilk kez 7. sandıkta Dursun Özbek'ten daha fazla oya sahip oldu.



8. sandık



Dursun Özbek: 74

Mustafa Cengiz: 99

Geçersiz: 9

Beyaz oy: 2



9. sandık



Dursun Özbek: 65

Mustafa Cengiz: 101



10. sandık



Dursun Özbek: 74

Mustafa Cengiz: 96



11. sandık



Dursun Özbek: 84

Mustafa Cengiz: 98



12. sandık



Mustafa Cengiz : 123

Dursun Özbek : 58



13. sandık sonuçları:



Dursun Özbek: 61

Mustafa Cengiz: 116



14. sandık sonuçları



Dursun Özbek: 60

Mustafa Cengiz: 89



15. sandık sonuçları



Dursun Özbek: 78

Mustafa Cengiz: 94



16. sandık sonuçları:



Dursun Özbek: 64

Mustafa Cengiz: 90



17. sandık sonuçları:



Dursun Özbek: 95

Mustafa Cengiz: 93



18. sandık:



Dursun Özbek: 191

Mustafa Cengiz: 125



KONGREDEN NOTLAR



Sarı-kırmızılı kulübün 100. dönem yönetiminin belirleneceği genel kurul, Galatasaray Lisesinde start alırken, ilk olarak kongre divan başkanlığına İrfan Aktar seçildi.



Dursun Özbek ile Mustafa Cengiz'in başkanlık yarışı vereceği kongrede, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından, sandık görevlilerinin onaylanması işlemine geçildi.



Mustafa Cengiz: “Dostane havayı eleştirerek bozulmasını istemiyorum”



Galatasaray Başkan aday Mustafa Cengiz, eleştirilerini seçim sürecinde yaptığını belirterek, “Buradaki dostane havayı eleştirerek bozulmasını istemiyorum. Seçim hayırlı olsun” dedi.



Galatasaray’ın Olağanüstü Seçim Genel Kurul Toplantısında başkan adaylarından Mustafa Cengiz açıklamalarda bulundu. Seçimin sarı-kırmızılı camiaya hayırlı olmasını dileyen Cengiz, “Galatasaray için 2.5 yılda görevde olan Dursun başkanımıza teşekkür ediyorum. Ekibiyle çalıştı, bizi bugünlere getirdi. Ben eleştirilerimi ifade ettim. Buradaki dostane havayı eleştirerek bozulmasını istemiyorum. Galatasaray’ı diğer olgulardan ayrı olarak daha centilmen bir karakteri olduğunun inancındayım. Ekip olarak Dursun Başkan, Ali Sami Yen, eski başkanlara teşekkür eder, hayırlı olmasını dilerim” diye konuştu.



Dursun Özbek: “Galatasaray’ın yarınlarının bugünlerden güzel olmasını diliyorum”



Galatasaray Başkan adayı Dursun Özbek, seçimin hayırlı olmasını dileyerek, “Galatasaray’ın yarınlarının bugünlerden güzel olmasını diliyorum” dedi.



Galatasaray’ın Olağanüstü Seçim Genel Kurul Toplantısı'nda başkan adaylarından Dursun Özbek açıklamalarda bulundu. Galatasaray’a yakışan bir seçimin olmasının kulübün olmazsa olmazlarından olduğunu belirten Özbek, “Yapılacak seçimin hayırlı olmasını, Galatasaray’ın geleceğine daha büyük faydalar getirmesini diliyorum. Geçtiğimiz iki hafta boyunca yoğun olarak Galatasaray’ı yönetmeye aday olan başkanlar her yerde projelerini açıkladı. 2.5 senede Galatasaray’a yaptıklarımız malumunuz. Galatasaray’ın yarınlarının bugünlerden güzel olmasını diliyorum. Galatasaray’da istikrar ve huzur olsun istiyorum. Seçimler rekabet içinde geçer. Bugüne kadar yaptığım hizmeti beğendiyseniz şimdi desteğinize ihtiyacım var” şeklinde konuştu.



Dursun Özbek 3 numaralı sandıkta, Mustafa Cengiz ise 8 numaralı sandıkta oyunu kullandı.