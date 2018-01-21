Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Murad Tamer

Beşiktaş’ın golcü transferinde kadrosuna katmakta çok yaklaştığı Javier Hernandez’in bir özelliği dikkat çekiyor: Kapanan takımları açması. Premier Lig ekiplerinden West Ham United forması giyen ‘Chicarito’ (Bezelyecik) lâkaplı golcü oyuncu tam anlamıyla bir çilingir. Meksikalı yıldızın kariyerinde 93 golü var. Chicarito bu gollerin 65’inde takımlarının öne geçmesini sağladı. Kilit açmakta usta olan 29 yaşındaki oyuncu tam olarak Beşiktaş’ın aradığı isim. Ki Şenol Güneş de onu çok istiyor. Transferin 1-2 gün içinde netleşmesi bekleniyor. Beşiktaş yıldız golcüyü kadrosuna katmak için 8 milyon avroyu gözden çıkarmış durumda. Pazarlıklar da sürüyor.



Doğru yer

West Ham ise sezon başında 18 milyon avroya aldığı Chicarito’yu satarken büyük zarar etmek istemediği için işi yokuşa sürüyor. Ancak hem Hernandez’in Beşiktaş’ta oynamayı kabul etmesi, hem de siyah-beyazlıların baskısı karşısında İngiliz kulübünün fazla dayanması mümkün görünmüyor. Bonservis bedeli konusunda anlaşma sağlanamazsa satın alma opsiyonlu kiralama yoluna gidilecek. West Ham 6 aylık kiralama bedeli olarak 3 milyon avro istedi. Bu rakamı çok yüksek bulan Beşiktaş’ın tecrübeli golcüyü satın almakta kararlı olduğu öğrenildi. Meksika medyası da Hernandez için Beşiktaş’ın doğru yer olduğunu yazdı.