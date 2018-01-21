Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Teknik Direktör Aykut Kocaman yönetimindeki sarı-lacivertlilerin antrenmanında Göztepe karşısında forma giyen oyuncular rejenerasyon çalışması gerçekleştirdi. Diğer oyuncular ise koşu, ısınma ve koordinasyon hareketlerinin ardından 5’e 2 top kapma ve pas çalışması yaptı. Pas çalışmalarıyla devam eden antrenman, dar alanda yapılan çift kale maçla tamamlandı.

Fenerbahçe, Trabzonspor maçı hazırlıklarını 1 günlük iznin ardından 23 Ocak Salı günü Can Bartu Tesisleri’nde yapacağı antrenmanla sürdürecek.