Beşiktaş’ın son transferi Vagner Love, siyah-beyazlı formayla çıktığı 2. maçında golle tanıştı. Karabükspor karşısında 56. dakikada Alvaro Negredo’nun yerine oyuna giren Brezilyalı golcü, 59. dakikada farkı 3’e çıkaran golü kaydetti. Adriano’nun soldan içeriye girip ceza sahası içine gönderdiği topta klas bir vuruş yaparak topu köşeye gönderen Vagner Love, taraftarları da coşturdu. Yıldız futbolcunun attığı golün ardından Vodafone Park’ta Haddaway’in ünlü ‘What is Love’ şarkısı çalındı.