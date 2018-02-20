Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu’nda bu akşam Beşiktaş, deplasmanda Alman devi Bayern Münih ile karşılaşacak. Mücadelenin başlamasına saatler kala Alianz Arena’ya gelen gurbetçiler siyah-beyazlıları yalnız bırakmadı. Yoğun kar yağışına rağmen Avrupa’nın farlı ülkeleri ve Almanya’nın birçok şehrinden kafileler halinde Münih’e gelen Türk taraftarlar, Beşiktaş’a destek verdi.