UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu’nda bu akşam Beşiktaş, deplasmanda Alman devi Bayern Münih ile karşılaşacak. Mücadelenin başlamasına saatler kala Alianz Arena’ya gelen gurbetçiler siyah-beyazlıları yalnız bırakmadı. Yoğun kar yağışına rağmen Avrupa’nın farlı ülkeleri ve Almanya’nın birçok şehrinden kafileler halinde Münih’e gelen Türk taraftarlar, Beşiktaş’a destek verdi.
Gurbetçiler Beşiktaş’ı yalnız bırakmadı
20.02.2018 - 22:39 | Son Güncelleme: 20.02.2018 - 22:40
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Beşiktaş’ın deplasmanda Bayern Münih ile oynayacağı maç öncesi Türk taraftarlar, Münih’e akın etti.
Etiketler : beşiktaş,bayern münih,almanya,
545184 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/spor/545184.aspx
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7
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9
31
28
3
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Akhisarspor
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7
6
9
28
34
-6
27
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Gençlerbirliği
22
6
7
9
29
35
-6
25
14
Antalyaspor
22
6
6
10
26
39
-13
24
15
Konyaspor
22
5
6
11
23
30
-7
21
16
Alanyaspor
22
6
3
13
34
43
-9
21
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13
5
5
47
30
17
44
2
Ümraniyespor
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12
5
5
36
20
16
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Ankaragücü
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8
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5
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1
4
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