Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Teleset Mobilya Akhisarspor Teknik Direktörü Okan Buruk, hedeflerinin ligde ilk 10 takım içinde yer almak olduğunu söyledi.

Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında 23 Şubat Cuma günü Atiker Konyaspor'u ağırlayacak Teleset Mobilya Akhisarspor, Yılmaz Atabarut Tesisleri'nde çalışmalarına devam etti.

Antrenman sırasında gazetecilere açıklamalarda bulunan Buruk, son 2 haftada aldıkları galibiyetler ve Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı finale kalmalarının kendilerini motive ettiğini belirtti.

Doğru yolda olduklarını aktaran Okan Buruk, şu ifadeleri kullandı:

"İlk hedefimiz tabii ki aşağıya bakmadan bir an önce kendimizi ilk 10'un içine atmaktı. Şu anda doğru yolda olduğumuzu görüyoruz. Atiker Konyaspor karşısında alınacak galibiyet, bu hedef açısından çok önemli. Bazı final maçları vardır. Bizim için çok erken ama kazanırsak, yukarıya adım atma anlamında kendimize daha büyük hedefler koyma şansımız olur."

Atiker Konyaspor ile zor bir maç yapacaklarını aktaran Buruk, "Özellikle ikinci yarıya daha iyi başlayan, son haftalarda puanını yükselten bir takım. Hücum hattındaki sorunlarını gidermiş bir Atiker Konyaspor görüyoruz. Sahamızda oynamamız bizim için avantaj. Çünkü artık Spor Toto Akhisar Stadı, rakipler için korkulacak bir yer olmaya başladı." şeklinde görüş belirtti.

Şu anda takımın Atiker Konyaspor maçına odaklandığını, bu karşılaşmadan 4 gün sonra Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk müsabakasında Galatasaray ile karşılaşacaklarını vurgulayan Buruk, "Bunun bizim, oyuncularımız ve şehrimiz için çok önemli olacağını düşünüyorum. O yüzden bunu finale taşımayı düşünüyoruz. Oyuncularım performans ve konsantrasyon anlamında da hazır. İnşallah istediğimiz gibi olur. Son iki hafta maçlarımızı saat 13.30'da oynadık, bu maçları kazandık ama tabii ki akşam maçının atmosferi çok daha farklı oluyor." diyerek sözlerini tamamladı.