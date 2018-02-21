Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sonuç odaklı futbolda her şey gole bakar. İsterse yüzde 99 topla oynama yüzdesine sahip olun, eğer topu üç kale direğinin arasından geçiremiyorsanız başarısızsınız demektir. Bordo-mavililerin istikrarsız bir görüntüye dönüşmesinde ve Rıza Çalımbay’ın ilk dönemlerindeki fabrika ayarı ile şu anki ayarı arasındaki fark da forvetlerin performansına dayanıyor. Gol ortalaması puan farkını 14’den 5’e indiren ve şimdi tekrar 13’e çıkaran bordo-mavililerin durumunu özetliyor. Ligin ilk 16 haftalık bölümünde 32 gol atarak maç başına 2 gol ortalaması yakalayan Karadeniz ekibi, son 6 haftada rakip filelere sadece ve sadece 4 kez havalandırdı.



Kral sakat bıraktı!

İşte 2 olan o ortalama 5 beraberlik, 1 mağlubiyetin alındığı süreçte 0,66’ya kadar düştü. Ne acıdır ki kadroda 21 oyuncu görev alırken gol hanesinde tek bir kişinin adı vardı: BURAK YILMAZ. Trabzonspor’un son 6 haftadaki 4 golünü de Burak Yılmaz, attı. Burak Yılmaz’ın sakatlığı nedeniyle forma giyemediği Göztepe ve Gençlerbirliği maçlarından 0-0 beraberlikle ayrılan Karadeniz ekibi, bu futbolcunun sahalara döndüğü Medipol Başakşehir karşılaşmasında da rakibine 1-0 yenilerek son 3 haftayı golsüz tamamladı. Ki bu istatistik ligde 52 hafta sonra yaşanan art arda 3 maçlık bir ilkti. Trabzonspor, en son 2016-2017 sezonun 2-5 haftaları arasında aynı durumu görmüştü.

Ekonomik olarak tarihin en kötüsü

Trabzonspor Kulübü Genel Sekreteri Gençağa Meriç, genel tabloyu değerlendirdi. Ortak amacın Trabzonspor’un başarısı olduğuna dikkat çeken Meriç, “Kulübün kasasından ortalama her yıl 200 milyon liraya yakın para çıkıyor. Bu kaynağı bulmak zorundasınız. Kulübün gelirleri tamamen temlikte. Bir forma satılıyor, bankaya gidiyor. Trabzonspor, ekonomik olarak en zor dönemini yaşıyor. Bu dönemi de aşıp Trabzonspor’u ekonomik olarak sürdürülebilir seviyeye getirmek zorundayız” dedi.

Hep fırsat kaçırdı

Bordo-mavililerin zirvenin 13 puan uzağına düşmesinde kritik maçların önemi büyük. Şampiyonluk yolundaki rakipler Başakşehir, Beşiktaş, G.Saray ve F.Bahçe’nin puan kaybettiği haftalarda Karadeniz ekibi de kazanamadı. Eğer son maçta lider Başakşehir’i devirse tablo en azından biraz daha ümitli olabilirdi. Son 16 maçtaki kayıp toplam 16 puandı.