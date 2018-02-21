THY Euroleague’de 23. hafta heyecanı yarın ve 23 Şubat Cuma günü oynanacak toplam 8 karşılaşma ile yaşanacak. Haftanın açılış maçında Rus ekibi CSKA Moskova, İspanyol temsilcisi Saski Baskonia’yı ağırlayacak. Fenerbahçe Doğuş, evinde İtalyan EA7 Olimpia Milano ile oynayacak. Anadolu Efes de Sinan Erdem Spor Salonu’nda Litvanya ekibi Zalgiris Kaunas ile karşılaşacak. Haftanın kapanış müsabakasında ise derbi heyecanı olacak. İspanya derbisinde FC Barcelona Lassa, Real Madrid’i konuk edecek.
THY Euroleague’in 23. haftasında oynanacak maçların programı şöyle:
Yarın
20.00 CSKA Moskova - Saski Baskonia
20.45 Fenerbahçe Doğuş - EA7 Olimpia Milano
22.00 Olympiakos - Valencia Basket
22.45 Unicaja Malaga - Maccabi FOX Tel Aviv
23 Şubat Cuma
20.00 BC Khimki Moskova - Panathinaikos
20.30 Anadolu Efes - Zalgiris Kaunas
22.45 Brose Baskets Bamberg - Kızılyıldız
23.00 FC Barcelona Lassa - Real Madrid