Beşiktaş’ın kaptanı Oğuzhan Özyakup, eski takımının radarında. Arsenal, başarılı futbolcuyu izlemek için UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Almanya’da oynanan Bayern Münih maçına scoutlarını gönderdi. İngiliz basınında yer alan haberlere göre Arsenal gözlemcileri Oğuzhan Özyakup için Allianz Arena’ydı. Yetkililer, müsabakada süre almayan 25 yaşındaki futbolcuyu izleyemedi. Ayrıca Oğuzhan’ın, birkaç sezondur İngiliz ekibinin radarında olduğu belirtildi. Oğuzhan Özyakup, 2012 yılının yaz aylarında Arsenal’dan Beşiktaş’a transfer olmuştu.
Arsenal gözünü Oğuzhan Özyakup'a dikti
21.02.2018 - 16:40 | Son Güncelleme: 21.02.2018 - 16:41
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İngiliz ekibi Arsenal, Beşiktaş’ın milli futbolcusu Oğuzhan Özyakup’u izlemek için Almanya’daki Bayern Münih maçına scoutl’arını gönderdi. Fakat yetkililer, Oğuzhan’ı izleme fırsatı bulamadı.
Etiketler : Arsenal,Beşiktaş,Oğuzhan Özyakup,
545408 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/spor/545408.aspx
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