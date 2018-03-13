Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Şampiyonlar Ligi’nin beklentilerinin çok yüksek olduğunu söyleyerek sözlerine başlayan Bayern Münih Teknik Direktörü Jupp Heynckes, “Bundesliga’yı domine edebilirsiniz. Çok büyük bir puan farkına sahibiz ama buna rağmen maçları ciddiyetle oynuyoruz. Ağır antrenmanlar yapıyoruz ancak bu otomatikleştirdiğimiz sistemi, pas oyununu, rakip kale önündeki oyunu hala mükemmelleştirebiliriz diye düşünüyorum. Yarın turu atlayacağımızı umut ediyorum. Ondan sonra en üst düzey rakiplerle karşılaştığımız zaman buna hazırlıklı olmalıyız. Oyuncularım çok çalışkan. Takım oyununu mükemmelleştirmek için ellerinden geleni yapıyorlar. Bu işler süreç işidir ve bu süreç henüz tamamlanmadı” dedi. Ribery’nin önemli bir oyuncu olduğunu söyleyen Heynckes, “Ribery benim için son yıllarda performansını aynı seviyede tutmayı başaran ender oyunculardan birisi. Daha önceki dönemimde ve şimdiki dönemimde gördüğüm, bireysel olarak çok fazla çalışma yaptığı. Çok iyi hazırlandığı için ekim ayından sonra ritmini buldu ve eski performansına kavuştu. 2 hafta boyunca hastaydı ve buna karşın Hamburg karşısında iyi bir performans sergiledi. Benim tanıdığım Ribery olarak sahadaydı. İlk 11 oyuncusunu 1 hafta dinlendirmek istediğim zaman, bununla ilgili çok fazla tartışma ortaya çıkıyor. Ribery takımın en önemli isimlerinden” açıklamasını yaptı.

“Sabit bir 11’im yok”

İstanbul’a 20 üst düzey oyuncuyla geldiklerini sözlerine ekleyen Heynckes, “Bu oyuncuların kadromuzda olmasının bir sebebi var. Bundesliga maçından bir diğerine 6 farklı oyuncu kullandım. O zaman da aynı şeyi söyledim. Tüm oyuncularıma aynı seviyede güveniyorum. Benim için sabit bir 11 yoktur. Bu durum rakibe göre de değişir. Takım içinde defansif ve ofansif olarak iyi bir denge sağlamaya çalışıyorum. Bu durum yarın için de söz konusu olacaktır” dedi. Takımda sarı kart sınırında 3 oyuncunun olmasıyla ilgili sorulan soruyu da yanıtlayan başarılı hoca, “Ciddi bir şekilde oyuncularımı uyardım. 2013 yılında Barcelona’da 2. maçı oynarken, 5 oyuncumuz sarı kart sınırındaydı ve hiçbirisi o maçta kart görmeyip finalde oynayabildi. Oyuncular disiplinli oynadığı zaman, herhangi bir provokasyona mahal vermedikleri zaman kart görmüyorlar. Kimseyi sarı kart riskine karşın yedek bırakmayacağım ve sahaya süreceğim” şeklinde konuştu.

“Takımıyla nefes alan bir taraftar göreceğimize inanıyorum”

Vodafone Park’ın atmosferi hakkında da konuşan deneyimli çalıştırıcı, “Genel olarak bu konuda çok net bir fikrim var. Futbol dünyasındakiler için çok iyi bir atmosferde futbol oynamak çok önemlidir. Taraftar bu oyunun en önemli parçasıdır. Ben çok büyük maçlarda sahaya çıktım. Napoli deplasmanında müthiş bir atmosfer vardı. İnanıyorum ki yarın takımıyla nefes alan bir taraftar olacaktır. Bunun müthiş bir şey olduğunu düşünüyorum çünkü futbol budur. Taraftar olmadığı zaman yüksek gürültülü şekilde duygusuz bir futbol ortaya çıkar. Biz de güzel atmosferi sabırsızlıkla bekliyoruz” dedi. 5-0’lık sonuç nedeniyle rehavete girmemeleri gerektiğini de söyleyen Jupp Heynckes, “Takımımızda birçok tecrübeli oyuncu var ve sadece uluslararası arenada değil, kendi milli takımlarıyla da çok önemli maçlara çıkmış oyuncular var. 5-0’lık sonuç çok önemli bir avantaj gibi görünse de oyuncularım yüksek konsantrasyonla sahaya çıkmalı. Her zaman hazır olmalılar ve ilk maçta alınan sonucu düşünmemeliler. Takımım da bu seviyede oyunculara sahip ve hazırlar” ifadelerini kullandı.

“Rekorlar beni ilgilendirmiyor”

Takımdaki bazı isimlerle ilgili henüz karar vermediğini söyleyen tecrübeli hoca, “Bazı pozisyondaki oyuncularla ilgili henüz son kararımı vermedim. James’in de 3 hafta sakatlıktan dolayı oynamadığını düşünecek olursak, benim de tedbirli davrandığımı düşünecek olursak, onun da bir opsiyonu olduğunu söyleyebiliriz. Ama bunun kararını yarın vereceğim. Robben’in eğer yarın oynamasının gerektiğini düşünseydim oynayabilirdi. Bir kas sakatlığından bahsediyoruz ve bunun tekrar nüksetmesini istemiyorum. Bazı ağrıları var. Doktorla ve Robben’le konuştum ve Münih’te kalmasını istedim” dedi. Bu maçın kazanılması durumunda Şampiyonlar Ligi’nde üst üste 11 galibiyet alan tek teknik adam olacağı sorulan Heynckes, “Aktif teknik direktörler olarak medyaya göre daha farklı bakıyoruz istatistiklere. Futbolculuk dönemimde bu rekorlar çok fazla konuşulmazdı. Bundesliga’da da ilk çıktığım 11 maçta gol atmışım ama bunu Lewandowski 11 maçta üst üste gol atınca çıkan haberlerden öğrendim. Benim için en önemlisi iyi sonuçlara imza atmak” diyerek sözlerini tamamladı.