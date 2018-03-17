Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

17 Mart 2008'de yayın hayatına başlayan NTV Spor'un son yayını, Fenerbahçe- Galatasaray maçının hemen ardından ekrana gelecek olan Yüzde 100 Futbol olacak. Kanalı, NTV Spor'un ekran yüzleri Murat Kosova ve Rıdvan Dilmen kapatacak. Saatler 22.30'u gösterdiğinde NTV Spor'un yerine DMAX yayına başlayacak. Discovery Communications’ın bünyesinde yayına başlayacak olan DMAX, NTV Spor'un frekansıyla 22.30'dan itibaren yayına girecek