17 Mart 2008'de yayın hayatına başlayan NTV Spor'un son yayını, Fenerbahçe- Galatasaray maçının hemen ardından ekrana gelecek olan Yüzde 100 Futbol olacak. Kanalı, NTV Spor'un ekran yüzleri Murat Kosova ve Rıdvan Dilmen kapatacak. Saatler 22.30'u gösterdiğinde NTV Spor'un yerine DMAX yayına başlayacak. Discovery Communications’ın bünyesinde yayına başlayacak olan DMAX, NTV Spor'un frekansıyla 22.30'dan itibaren yayına girecek
NTV Spor kapanıyor! İşte yerine gelecek kanal
17.03.2018 - 20:12 | Son Güncelleme: 17.03.2018 - 20:15
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
NTV Spor, bu akşam Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin sonrasında yapacağı yayının ardından kapanacak.
Etiketler : NTV Spor,NTV Spor kapanıyor,
550955 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/spor/550955.aspx
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Puan Durumu ve Fikstür
Süper Lig
PTT 1. Lig
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Galatasaray
25
17
2
6
61
28
33
53
2
Beşiktaş
25
14
8
3
47
22
25
50
3
Başakşehir
25
15
5
5
45
26
19
50
4
Fenerbahçe
25
13
8
4
49
30
19
47
5
Kayserispor
25
11
8
6
36
30
6
41
6
Trabzonspor
25
10
9
6
41
36
5
39
7
Göztepe
25
11
6
8
38
38
0
39
8
Sivasspor
26
11
5
10
36
38
-2
38
9
Malatyaspor
25
9
7
9
28
31
-3
34
10
Akhisarspor
26
9
7
10
36
40
-4
34
11
Bursaspor
26
9
6
11
34
35
-1
33
12
Kasımpaşa
26
8
7
11
41
46
-5
31
13
Antalyaspor
26
7
7
12
31
47
-16
28
14
Alanyaspor
25
8
3
14
40
46
-6
27
15
Osmanlıspor
26
7
6
13
38
45
-7
27
16
Gençlerbirliği
26
6
9
11
31
39
-8
27
17
Konyaspor
25
5
6
14
24
36
-12
21
18
Karabükspor
26
3
3
20
18
61
-43
12
26. Hafta Maçları
16.3.2018
Kasımpaşa 2 - 3 Antalyaspor
16.3.2018
Kardemir D.Ç. Karabükspor 0 - 4 Osmanlıspor Futbol Kulübü
17.3.2018
Bursaspor 1 - 0 Demir Grup Sivasspor
17.3.2018
Fenerbahçe - Galatasaray
18.3.2018
Alanyaspor - Göztepe
18.3.2018
Gençlerbirliği - Akhisar Belediye Gençlik Ve Spor
18.3.2018
Atiker Konyaspor - Kayserispor
18.3.2018
Trabzonspor - Evkur Yeni Malatyaspor
18.3.2018
Medipol Başakşehir Fk - Beşiktaş
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Ç. Rizespor
28
15
8
5
55
33
22
53
2
Ümraniyespor
28
15
5
8
40
27
13
50
3
Ankaragücü
27
14
7
6
41
27
14
49
4
Altınordu
28
14
6
8
48
38
10
48
5
Gazişehir G.Ant
28
13
8
7
50
25
25
47
6
Boluspor
27
13
4
10
40
25
15
43
7
Elazığspor
28
11
8
9
38
31
7
41
8
Balıkesirspor
27
12
6
9
45
40
5
39
9
İstanbulspor
27
11
6
10
31
31
0
39
10
Giresunspor
27
10
7
10
36
30
6
37
11
BB Erzurumspor
27
9
10
8
34
32
2
37
12
Adana Demirspor
28
9
7
12
37
39
-2
34
13
Adanaspor
28
9
7
12
31
43
-12
34
14
Samsunspor
27
7
11
9
25
32
-7
32
15
Eskişehirspor
27
9
7
11
47
45
2
31
16
Denizlispor
28
8
6
14
32
41
-9
30
17
Manisaspor
28
7
3
18
27
54
-27
15
18
Gaziantepspor
28
2
4
22
13
77
-64
7