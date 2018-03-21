Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Gökdeniz Karadeniz’in forma giydiği Rubin Kazan soruşturma şokuyla karşılaştı. Federasyon yetkilileri kulübün bilgisayarları ve sözleşmelerini inceleyip, bazı dosyaları ele geçirdi.



Rusya’da Süper Lig takımlarından Rubin Kazan, şok bir soruşturmayla karşı karşıya kaldı. Rusya Futbol Federasyonu Araştırma Komitesi’ne bağlı hukuk birimleri Rubin Kazan kulübüne gelerek bazı araştırmalar yaptı.



Rus basınında yer alan haberde, geçmişte ve şu anda kulüpte forma giyen bazı oyuncuların sözleşmeleri, maaşları ve yapılan anlaşmalar detaylı bir şekilde araştırıldı.



Bu araştırmada futbolcuların menajerleri ve futbolcularla nasıl anlaşmalar yapıldığı, herhangi bir hak ihlali olup olmadığı ve ekonomik ilişkiler incelendi. Kulüpteki bilgisayarlar, arşivler ve dosyalarak incelendi, bazı kısımlar da Futbol Federasyonu’na götürülmek kaydıyla alındı.



Öte yandan bir başka haberde de kulübün Tataristan’da bulunan banka hesapları, Tatfondbank ile yaptığı çalışmalar ve 2 milyar rublelik borcun detayları da araştırmanın konusu olduğu kaydedildi. (Skorer)