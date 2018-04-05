Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Milan Kulübünden yapılan açıklamada, İtalyan teknik adamın gayretli çalışması nedeniyle sezon bitmeden sözleşmesinin 30 Haziran 2021'e kadar uzatılmasına karar verildiği bildirildi.

Gattuso, 13 sezon boyunca futbolcu olarak 468 kez formasını giydiği Milan'da, Serie A (2004, 2011), İtalya Kupası (2003) ve UEFA Şampiyonlar Ligi (2003, 2007) zaferleri yaşadı.

Teknik direktörlük kariyerine 2013'te Sion'da başlayan 40 yaşındaki Gattuso, ardından Palermo, OFI Crete ve Pisa ekiplerini çalıştırdı. İtalyan teknik adam, 27 Kasım 2017'de işine son verilen Montella'nın yerine Milan'ın başına geçmişti.