Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kulüpten yapılan açıklamada, "2017-2018 sezonunun son 6 haftasında A Takım Teknik Direktörlük görevine Mustafa Er getirilmiştir. Kulübümüze oyuncu ve teknik adam olarak yıllardır hizmet eden Mustafa Er`e başarılar dileriz." denildi.

11 Ocak 1980 doğumlu Mustafa Er, geçen sezon Bursaspor'un Trabzonspor deplasmanında 2-1 kazanıp ligde kalmayı garantilediğ son maçta takımın başında teknik direktör olarak sahaya çıkmıştı. Er, Le Guen'in teknik direktörliğe getirmesinin ardından yardımcı antrenör olarak görevini sürdürüyordu.