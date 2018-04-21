Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Burhan Can Terzi

Türkiye Kupası yarı final rövanş mücadelesinde aldığı 2-0’lık mağlubiyetle elenen Galatasaray’da maç sonu teknik direktör Fatih Terim ile federasyon temsilcisi arasında gerginlik yaşanmıştı. “Ben Terim’le ne görüşeceğim ya” şeklinde sözler sarf eden temsilciye sinirlenen Galatasaray hocası “Ukalalık yapma, sizin kime hizmet etttiğinizi biliyorum” diye karşılık vermişti. Bu tartışma üzerine PFDK’ya sevk edilen Terim’in hak mahrumiyeti cezası almasından endişe ediliyordu. Dün karar açıklandı ve “Müsabaka gözlemcisine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi sebebiyle takdiren 13 bin lira para cezası ile cezalandırılmasına karar verilmiştir” denildi.



İtiraz yapıldı

Galatasaray’ın Akhisar ile oynadığı maçta tartışma yaşayan isimlerden biri Galatasaray idarecilerinden Şükrü Hanedar’dı. Sarı-kırmızılı idareciye 21 gün hak mahrumiyeti ve 25 bin lira para cezası kesildi. Öte yandan PFDK, Başakşehir maçındaki tezarühatların çirkin olduğunu öne sürerek yaklaşık 5 bin Galatasaray taraftarını, Beşiktaş maçında yasaklı duruma gelmesine karar vermişti. Galatasaray Kulübü dün tüm bunlar için itirazda bulundu ve beklemeye geçildi. Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz “Şampiyonluk yarışında ipler elimizde ama umarım o ipleri dışarıdan bir takım eller haksız yere kesmez. Eğer bu olursa buna çok üzülürüz. Buna biz de tepki veririz” açıklamasında bulunmuştu.

Aman Serdar’ım!

Alanya ile krtik bir maça çıkacak sarı-kırmızılılarda 3 oyuncu sarı kart sınırında bulunuyor. Feghouli, Serdar ve Sinan; kart görmeleri hâlinde gelecek hafta Beşiktaş derbisinde forma giyemeyecek. Teknik direktör Fatih Terim şu an takımda en güvendiği stoper olan Serdar’i ikaz ederek “Aman dikkat. Kart görme. Haftaya çok lazımsın” dedi. Bu arada Alanya maçı öncesi takımı 2 gün önceden kampa alan Terim oyuncularına, “Ne noktada olduğumuzu artık herkes biliyor. Kimse sorumluluktan kaçmasın. Bütün taraftarın sorumluluğu hepinizde. Herkes bunu bilerek oynasın” dedi.