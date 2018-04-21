Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, önceki gün Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında oynanan ve yarıda kalan karşılaşmayla ilgili gazetecilerin sorularını cevapladı. Çıkan olaylardan duyduğu üzüntüyü dile getiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, “kumpas var” dedi. “Bu futbol teröründen öte bir şey” diyen Erdoğan, “Açık konuşmak lazım burada bir kumpas da var. Dikkat ettiyseniz olay hep korner köşelerinde oldu. Dört korner köşesinde bunlar oldu. Tribünlerdeki terörü birileri organize etti. Bu kendiliğinden olan bir şey değil. Maç gayet güzel gidiyor. Quaresma kornerini atacak; yok çakmakmış şuymuş buymuş atılıyor. Böyle bir şey olamaz” siteminde bulundu.



Tolga keşke yapmasaydı

Şenol Güneş’e yapılanların kabul edilemez olduğunu da belirten Erdoğan, “Bakıyorsunuz Şenol Hoca’nın başına gelen olay... Şenol Hoca’ya yapılan affedilecek bir şey değil. Keşke Tolga da orada bir yanlışın içine girmeseydi. Ben Şenol Hoca’yı, Fikret Başkan’ı, Aziz Başkan’ı aradım görüştüm. TFF bakalım neler çıkaracak. Biz de Spor Bakanlığımızla üzerine gideceğiz. En çok üzüldüğüm şey de şu; tribünlerde hanımlarımızın, kızlarımızı gitmesini isteyişimizin amacı neydi, Fair Play’i sağlamaktı. Olay ama neredeyse tam tersine döndü. Bu katlanılır yenilir yutulur bir şey değil” dedi.