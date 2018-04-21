Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında oynanan kupa yarı finali, Kadıköy’de çıkan olaylar sebebiyle yarıda kaldı. Şimdi bütün gözler TFF’nin derbiyle ilgili vereceği karara çevrildi. Futbol Federasyonu’nun önünde detaylar dışında iki seçenek var. Ya derbi ev sahibi Fenerbahçe’nin aleyhine 3-0 tescil edilip Beşiktaş finale çıkacak ya da maç kaldığı yerden bu defa seyircisiz devam edecek. Beşiktaş cephesi 3-0 hükmen galibiyet beklerken, Fenerbahçe cephesi ise ‘kumpasa’ dikkat çekip asıl mağdur tarafın kendileri olduğu iddiasında. Futbol tarihimizde birçok olaylı maç için, birçok farklı karar alındı. Ancak mevcut TFF’nin benzer bir durumla ilgili geçen yıl aldığı karar, bu maçla ilgili ‘içtihatın’ da bu yönde olabileceği şeklinde yorumlandı.



‘Emsal’ sayılır mı?

Geçen yıl 30 Nisan 2017’de Erzurum’da BAL Ligi’nde Mardin 47-Arsin maçı oynandı. Yenen takım 3. Lig’e çıkacaktı. 120 dakikada eşitlik bozulmayınca penaltı atışlarına geçildi. Mardin seri penaltı atışlarında 8-7 öndeydi. Mardinsporlu oyuncu penaltıyı gole çevirdikten sonra Arsinspor taraftarına el-kol hareketi yaptı. Saha karıştı. Mardin kaptanı Selman, Arsin kalecisi Ercan’a yumruk attı. Kaleci hastaneye kaldırıldı. Hakem Burak Taşkınsoy maçı tatil etti. TFF Yönetim Kurulu, 9 Mayıs’ta yaptığı toplantıda maçın ‘kaldığı yerden devamına’ hükmetti. 25 Mayıs’ta takımlar yeniden sahaya çıktı, penaltı atışlarında Arsin 3. Lig’e çıkan taraf oldu. > Ö. Faruk Ünal