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Derbide çıkan olayların ardından gözaltı sayısı 23'e yükseldi
21.04.2018 - 12:28 | Son Güncelleme: 21.04.2018 - 12:28
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Fenerbahçe-Beşiktaş maçı sırasında çıkan Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş’in yaralandığı olaylara ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınanların sayısı 23’e yükseldi.
Etiketler : Fenerbahçe,Beşiktaş,Şenol Güneş,gözaltı,
557068 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/spor/557068.aspx
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Puan Durumu ve Fikstür
Süper Lig
PTT 1. Lig
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Başakşehir
30
19
5
6
52
30
22
62
2
Galatasaray
29
19
3
7
65
30
35
60
3
Beşiktaş
29
17
8
4
56
24
32
59
4
Fenerbahçe
29
16
9
4
58
31
27
57
5
Trabzonspor
29
12
10
7
53
42
11
46
6
Kayserispor
30
12
8
10
40
46
-6
44
7
Göztepe
29
12
7
10
42
47
-5
43
8
Sivasspor
29
12
5
12
38
45
-7
41
9
Kasımpaşa
29
11
7
11
46
46
0
40
10
Malatyaspor
29
10
8
11
34
38
-4
38
11
Antalyaspor
29
9
8
12
35
48
-13
35
12
Akhisar Bld.Spor
29
9
7
13
38
48
-10
34
13
Bursaspor
29
9
6
14
35
40
-5
33
14
Alanyaspor
29
9
5
15
45
50
-5
32
15
Gençlerbirliği
29
7
9
13
35
46
-11
30
16
Konyaspor
29
7
8
14
31
36
-5
29
17
Osmanlıspor
29
7
8
14
41
50
-9
29
18
Karabükspor
29
3
3
23
19
66
-47
12
30. Hafta Maçları
20.4.2018
Medipol Başakşehir Fk 3 - 1 Kayserispor
21.4.2018
Gençlerbirliği - Osmanlıspor Futbol Kulübü
21.4.2018
Kardemir D.Ç. Karabükspor - Bursaspor
21.4.2018
Trabzonspor - Demir Grup Sivasspor
22.4.2018
Akhisar Belediye Gençlik Ve Spor - Göztepe
22.4.2018
Alanyaspor - Galatasaray
22.4.2018
Atiker Konyaspor - Kasımpaşa
22.4.2018
Beşiktaş - Evkur Yeni Malatyaspor
23.4.2018
Fenerbahçe - Antalyaspor
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Çaykur Rizespor
31
17
9
5
62
36
26
60
2
Ümraniyespor
31
17
6
8
45
30
15
57
3
Ankaragücü
31
16
8
7
47
33
14
56
4
Gaziantep BB
31
15
8
8
55
29
26
53
5
Boluspor
31
16
5
10
47
27
20
53
6
Altınordu
32
15
7
10
54
43
11
52
7
Elazığspor
31
13
8
10
48
35
13
47
8
Erzurum BB
31
12
10
9
48
40
8
46
9
İstanbulspor
31
13
7
11
38
34
4
46
10
Balıkesirspor
31
14
6
11
50
44
6
45
11
Giresunspor
31
11
8
12
43
38
5
41
12
Adanaspor
31
11
7
13
38
47
-9
40
13
Adana Demirspor
31
10
7
14
40
43
-3
37
14
Eskişehirspor
31
10
7
14
54
53
1
34
15
Denizlispor
31
9
7
15
36
44
-8
34
16
Samsunspor
31
7
13
11
26
39
-13
34
17
Manisaspor
32
7
3
22
30
73
-43
15
18
Gaziantepspor
31
2
4
25
13
86
-73
1