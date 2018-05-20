Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İngiltere Premier Lig takımlarından Leicester City, Porto forması giyen sağ bek Ricardo Pereira’yı tranfer etti. İngiliz kulübünden yapılan açıklamaya göre, Portekiz Milli Takımı'nın 2018 FIFA Dünya Kupası kadrosunda da yer alan 24 yaşındaki Pereira ile 5 yıllık anlaşmaya varıldı. Pereira'nın bonservisinin 20 milyon Euro olduğunu paylaşan Porto, Leicester City'nin, sözleşmedeki hedeflerin gerçekleşmesi durumunda 5 milyon Euro daha ödeyeceğini duyurdu.