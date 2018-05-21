Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Serie A'da son haftada Lazio ile Inter, Şampiyonlar Ligi bileti almak için karşı karşıya geldi. Mücadelenin 9. dakikasında Marusic ile öne geçen Lazio, 29. dakikada D'Ambrosio'nun golüne engel olamadı ve skora denge geldi. Lazio, 41. dakikada Felipe Anderson ile bir gol daha buldu ve devreye Lazio'nun 2-1'lik üstünlüğüyle girildi.

Karşılaşmanın 78. dakikada Mauro Icardi penaltıdan kaydettiği golle skoru 2-2'e ye getirdi. Dakikalar 81'i gösterdiğinde Matias Vecino sahneye çıktı ve Inter öne geçti. Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve Inter, Lazio'yu deplasmanda 3-2 mağlup ederek ikili averajda Lazio'yu geçerek Şampiyonlar Ligi bieltini alan taraf oldu. Lazio 79. dakikada Lulic ve 90. dakikada Gabarron'un gördüğü kırmızı kartlarla mücadeleyi 9 kişi tamamladı.