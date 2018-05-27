Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye A Milli Takım teknik direktörü Mircea Lucescu, İran ile oynanacak hazırlık maçı öncesinde basın toplantısı düzenledi ve çarpıcı açıklamalarda bulundu. Lucescu, 4 İstanbul takımında forma giyen yabancılar ile Milli Takım'da oynayan futbolcuların maç yapması konusunda Federasyon'a teklif götüreceğini açıkladı.

İşte Mircea Lucescu'nun basın toplantısındaki sözleri...

''TFF'YE MAÇ TEKLİF EDECEĞİM''

Türkiye Futbol Federasyonu'na bir teklif yapacağım. 4 İstanbul kulübünün 3-4 oyuncusu milli takımda. Bu takımlarda oynayan Türk oyuncular ile Türkiye'de oynayan yabancılar arasında bir maç teklif edeceğim. Türkiye'ye ilk geldiğimde sahada 8 tane Türk oyuncu oynuyordu.

''4-5 OYUNCUM KENDİSİNİ AMELİYATTA BULDU''

Önümüzde bir maç var ve ona hazırlanıyoruz. Çok motive olmuş ekiplerle karşılaşacağız çünkü Dünya Kupası'na gidecekler. Bizim için kolay olmayacak. Türkiye şampiyonası zorlu ve kırıcı geçti. Sert geçti. Çok sakatlık yaşadık. 4-5 tane oyuncumuz lig biter bitmez kendilerini ameliyatta buldular. Ben de genç ekibimle yola çıktım. O oyuncuların hepsine şans vermek istiyorum. Bazı bu genç oyuncuların kendi kulüplerinde şans bulamamalarını bu maçta kapatmak istiyorum. Hepsi süre bulacaktır.

''MİLLİ TAKIM BİR DEĞİŞİM İÇİNDE''

Milli Takım açık bir şekilde değişim içinde. Çağlar, Okay, Yusuf, Cengiz, Emre Akbaba, Hakan gibi oyuncular geliyor. Emre Mor ve Enes Ünal sakatlıkları nedeniyle yok malesef. Bu genç oyuncuların hepsinin aynı dili konuşabilmesi önemli. Bu konudan çok mutluyum. Oyunlarından da memnunum. Avrupada'da görüyoruz aynı şeyi. Oyunu domine eden takımlar maçı kazanıyor. Karadağ ve İrlanda maçlarında bunu yaptık. Oyunu domine etmek istiyoruz. Türk oyuncularının gerçek kalitelerini sahaya koymalarını istiyorum. Çok teknik oyuncularımız var. Dar alanda oynamayı iyi bilen genç bir neslimiz var. Fiziksel olarak çok güçlü oyuncularımız yok. İran ile karşılaşacağız. Çok iyi bir ekip. Asya şampiyonu oldular. Maç kaybetmeden Rusya'ya gidiyorlar. Beraber uzun süreli çalışmış bir takım. Fiziğe dayalı oyunculardan oluşuyorlar. İran çok iyi bir takım.

''6-7 SENE SONRASININ EKİBİNİ KURMAK İSTİYORUM''

Tunus'a karşı farklı bir oyun olacak. Onlar Akdeniz oyunu oynuyorlar. Daha teknik oynuyorlar. Rusya'ya karşı da farklı bir oyun olacak. İyi defans yapan bir takım. Bizim için 3 önemli maç olacak. Kaybetmekten nefret eden bir karakterim. Oyuncularıma bunu aşılamaya çalışıyorum. Burada olamayan arkadaşlarımız da iyileşince aramıza katılacak. 6-7 sene sonranın ekibini kurmak istiyorum. Geleceğin oyuncular için çok iyi olacağını düşünüyorum.

''TAKIMLAR PARA HARCIYOR AMA...''

Takımlarımız çok para harcıyor ama Avrupa'da bir başarı gelmiyor. Sadece bu sene Beşiktaş başarılı olabildi. Genç oyunculara yatırım yapmak daha mantıklı. Ben de bu durumda genç oyuncular üzerine yatırım yapıyorum. Bütün bilgimi, tecrübelerimi gençlere aktarıyorum. Oyunculara sorsanız 4 gün bana tahammül etmek kolay değil. 21 yaşındaki gençleri 30 yaşındaki futbolcunun tecrübesine çekmeye çalışıyorum. Gittiğim her yerde bunu yaptım ve sonuç elde ettim.

''BEN TÜRKİYE'DE LİGDE ÇALIŞIRKEN...''

Galatasaray ve Beşiktaş'ta teknik direktör olduğum zaman o dönemin milli takım teknik direktörü ile hep iletişim halindeydim. O dönem Galatasaray'da 8 tane milli futbolcu vardı. Hangi ligde olursam olayım misyonum milli takıma oyuncu kazandırmaktı. Türkiye'de bunu yapmak tabii ki kolay değil. Elinde 30 yaşında kariyerli bir yabancı futbolcu varken 20 yaşında tecrübesi olmayan Türk futbolcuya güvenmesi kolay olmuyor. Türkiye'de başkanlar yabancı oyuncu getiriyor. Teknik adam ne yapabilir ki? Onları da anlayabiliyorum.

''İSTANBUL'DA OYNADIĞIMIZ MAÇLAR''

İstanbul dışında maçları oynarken tüm şehir milli takımı destekliyor ve stat doluyor. İstanbul'da ise taraftarlar kendi kulüp takımını destekliyor. Görüceğiz bakalım. Benim için iyi bir test olacak. Önümüzdeki maçları nerede oynayacağımız açısından. Ben Türkiye'de ligde çalışırken milli takım maçlarını İstanbul'da oynardı ve stat dolardı. Türkiye'de yaşayan İranlılar'da gelecektir stada.