Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

M.Emin Uluç

Fenerbahçe’de Aykut Kocaman dönemi sona erdi. Seçim öncesi yeni başkan adaylarının elini rahatlatmak için istifa edeceği söylenen ancak aradan geçen zaman içinde 1 yıl daha takımın başında kalmak istediğini açıklayan Aykut Kocaman’a teşekkür edilip yolların ayrılmasına karar verdi. Ali Koç yönetimi dün ilk toplantısını gerçekleştirdi. Yönetimin ilk gündem maddesi de teknik direktör konusu oldu. Sportif direktörlük görevine getirilen Damien Comolli, yeni yapılanmada takımın başında yabancı bir teknik adam görmek istediğini söyleyince Kocaman’la yolların ayrılmasına karar verildi. Aykut Kocaman, yapılan görüşmelerin ardından ailesiyle birlikte tatile çıktı. Buna göre Fenerbahçe’de ikinci Aykut Kocaman dönemi kapanmış oldu. Fransız futbol adamı Damien Comolli’nin bir süredir çeşitli isimlerle temas hâlinde olduğu biliniyordu.



Van Gaal olmadı, Buvac geliyor

Teknik direktör konusunda yaşanan gelişmeler üzerine Comolli’nin imza töreni de bugüne ertelendi. Fransız teknik adamın Louis van Gaal ile yaptığı son görüşmede pürüz çıktığı ve tarafların anlaşamadan masadan kalktığı belirtildi. Bunun üzerine listede bulunan isimlerden Jürgen Klopp’un yardımcılığını yapan Zeljko Buvac’la görüşme yapıldığı ve tarafların büyük oranda anlaştığı sızan bilgiler arasında. 17 yıl boyunca Klopp ile sırasıyla Mainz, Borussia Dortmund ve Liverpool’da çalışan Buvac, geçtiğimiz ay kişisel sebeplerle ayrılma kararı almıştı. 56 yaşındaki Buvac, taktiksel konulardaki analiz ve başarılarıyla dikkat çekiyor. Comolli’nin bugünkü toplantısında son anda bir pürüz daha yaşanmaz ise Buvac ismini açıklayacağı ifade edildi.

Hedef 40 bin kombine

F.Bahçe’de yeni sezon kombine kartlar 18 Haziran’da satışa çıkarılacak. Yönetimin hedefi en az 40 bin kombine satmak. Kombine satışlarının beklenen düzeyde olması hem maddi anlamda yönetimin biraz nefes alması hem de takımın uzun zaman sonra dolu tribünler önünde oynaması anlamına gelecek.



Yetkiner’e tazminat yok

F.Bahçe yönetimi altyapı sorumlusu Müjdat Yetkiner’le yolları ayırdı. Yönetim, kongre sürecinde Ali Koç’a hakaret ettiği iddia edilen Yetkiner’i tazminatsız olarak işten çıkardı. Tek suçunun Aziz Yıldırım’ı desteklemek olduğunu söyleyen Yetkiner ise, “Sandık sonucuna saygımız vardır. Ben Fenerbahçeliyim ve Ali Koç benim başkanımdır” derken kendisine haksızlık yapıldığını söyledi.



Sol açık için Pereira iddiası

F.Bahçe’nin geçen sezon La Liga ekiplerinden Valencia’da forma giyen ve bonservisi Manchester United’da olan 22 yaşındaki Brezilyalı Andreas Pereira ile ilgilendiği iddia edildi. İspanyol kulübünün de genç oyuncuyu yeniden kiralamak istediği, ancak F.Bahçe’nin teklif ettiği ücretin daha yüksek olduğu belirtildi.