Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

2018 FIFA Dünya Kupası A Grubu'nda Uruguay, Suudi Arabistan'la karşı karşıya geldi. Rostov Arena'da oynanan maçı Uruguay, Luis Suarez'in 23. dakikada attığı golle 1-0 kazanarak puanını 6'ya çıkardı ve son maçlar öncesi gruptan çıkmayı garantiledi.



Gruptan çıkan diğer takım ev sahibi Rusya oldu. İlk maçta Suudi Arabistan'ı 5-0'la geçen, ikinci maçta karşılaştığı Mısır'ı 3-1 mağlup eden Rusya, bir üst tura yükseldi.



A grubunu lider tamamlayan takımı 25 Haziran'da oynanacak Uruguay - Rusya maçı belirleyecek.



Grupta henüz puanla tanışamayan Mısır ve Suudi Arabistan Dünya Kupası'na veda etti.