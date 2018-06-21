Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bir dönem Galatasaray'da da forma giyen eski Rumen futbolcu Gheorghe Popescu, kanser hastası vatandaşı Madalin Marcia Iordache'nin tedavisi için Türkiye'ye geldi.

Yenimahalle Belediyesi ile ortak yürütülen proje kapsamında, 11 yaşındaki Madalin'in Romanya'da başlayan tedavi süreci, Ankara'daki Onkoloji Hastanesi'nde devam edecek.

Madalin ve annesiyle Türkiye'ye gelen Popescu, Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar ile bir araya geldi. Belediye binasında düzenlenen toplantıya, Galatasaray Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Özgür Savaş Özüdoğru, Ankara Galatasaraylı Yönetici ve İşadamları Derneği Başkanı Özgür Bayraktar ve Romanya-Türkiye Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Tamer Atalay da katıldı.

Fethi Yaşar'a desteklerinden dolayı kalpten teşekkür ettiğini vurgulayan Popescu, "Eminim ki bu çabalar karşılık bulacak ve çocuğumuz sağlıklı bir şekilde ülkesine dönecek." dedi.

Popescu, bu projenin politikanın dışında olduğunun altını çizerek, "Romanya, sizlerin dostu bir ülkedir. İnanıyorum ki maddi imkanları dar ailenin kanserli çocuğu, burada Sayın Başkanın himayesinde sağlığına kavuşacak." ifadelerini kullandı.

Türk halkıyla futbol sayesinde bir araya geldiğini hatırlatan Popescu, "Üzerinden 17 sene geçmiş. İnanıyorum ki Türk halkının gönlünde yerim olmuştur. Türk futboluna gönül borcum var. Türkiye'yi ve Türk halkını çok seviyorum. Ne zaman Türkiye'ye gelsem kendimi evimde hissediyorum." diye konuştu.

Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar ise Türkiye ile Romanya arasında büyük bir dostluk olduğunu söyledi.

Romanya'nın Türkler'e karşı her konuda destek veren bir ülke olduğunu dile getiren Yaşar, şunları kaydetti:

"Popescu, Türk sporunda ter döken, UEFA Kupası'nı getiren penaltı golünü atan değerli bir arkadaşımız. Türkiye ile Romanya'nın dostluğu önemli. Romanya, Avrupa Birliği dahil tüm konularda Türkiye'ye karşı son derece sıcak. Bugün de Popescu ile çocuğumuzun sağlığına kavuşması için iş birliği yaptık. İnşallah çocuğumuzu sağlığına kavuşturarak ailesiyle Romanya'ya göndereceğiz. Popescu'ya Türk sporuna verdiği hizmetler ve Türkiye aşkı için teşekkür ediyorum."

Toplantının ardından Popescu, Galatasaray'ın Arsenal'i yenerek UEFA Kupası'nı kazandığı maçta giydiği formayı başkan Fethi Yaşar'a hediye ederek, "Formamdan mutlulukla ayrılıyorum." ifadesini kullandı.