Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

M. Emin Uluç

Fenerbahçe’nin transfer listesinde yer alan Barcelonalı isimler sarı-lacivertli camiada heyecana neden olmuştu. Ancak Katalan devinin kadro planlaması Fenerbahçe’nin hayalleriyle pek de örtüşmedi. Sportif Direktör Damien Comolli’nin kiralık olarak transfer etmeyi planladığı 24 yaşındaki orta saha oyuncusu Andre Gomes, Katalan devi tarafından satış listesine konuldu. Barça’nın 2016’da Valencia’dan 37 milyon avroya transfer ettiği Gomes’in en az 15 milyon avro istemesi, Fenerbahçe’nin geri adım atmasına neden oldu. Geçen sezon 27 maçta forma giyen Denis Suarez de altyapısından çıktığı Barça’da şansını denemekte kararlı olduğunu yönetime bildirerek transfer kapısını kapattı.

Elde kaldı 3 aday

Barcelona’nın uzun süredir istediği Antonio Griezmann’ın Atletico Madrid’le sözleşme uzatması da Fenerbahçe’yi vurdu. Fransız kulübünden ayrılmayınca, Paco Alcacer de kariyerine Barça’da devam etme kararı aldı. Tüm bu tatsız gelişmelere rağmen Fenerbahçe, Barcelona’yla temaslarını kesmiş değil. Zira Sportif Direktör Comolli’nin listesinde Barça’dan 3 isim daha yer alıyor. Önümüzdeki günlerde Barcelona Futbol Direktörü Pep Segura ile bir araya gelecek olan Comolli, stoperler Yerry Mina ve Thomas Vermaelen ile sağ kanat Aleix Vidal için pazarlık yapacak. Comolli’nin özellikle Mina ve Vidal’de ısrarlı olduğu biliniyor.

Umut var

Fenerbahçe Yönetiminin, UEFA yetkilileriyle Nyon’da gerçekleştirdiği görüşme olumlu bir havada geçti. Sarı-lacivertlilerin, mali yapı ve gelecek planlarıyla ilgili sunum yapıp Finansal Fair Play konusunda esneklik talebine UEFA’nın sıcak baktığı öğrenildi. Futbolun patronlarının, sarı-lacivertlilere önümüzdeki günlere görüş bildirmesi bekleniyor.

Her şey çok farklı olacak

Fenerbahçe’nin problem çocuğu Ozan Tufan yeni dönemin kendisine de iyi geleceğine inanıyor. Geçen sezon Aykut Kocaman’la yaşadığı gerginlik sonrası kadro dışı bırakılan, affedildikten sonra da sakatlık kâbusu yaşayan Ozan, beyaz sayfa açtı. Futbolundan ziyade, özel hayatı ve fazla kilolarıyla gündem olan 23 yaşındaki millî oyuncu, yeni sezonda formayı kapabilmek için büyük bir özveriyle çalışıyor. Diyetisyen kontrolünde özel bir beslenme uygulayan Ozan, aynı zamanda bireysel antrenör eşliğinde kuvvet ve dayanıklılık idmanları gerçekleştiriyor. Sakatlığının tamamen geçtiğini belirten Ozan Tufan “Fenerbahçe’ye ilk geldiğim gün olduğu gibi heyecanlıyım. Bu sezon her şey çok farklı olacak” sözleriyle iddiasını ortaya koydu.

Forma bereketi

Başkanlık koltuğuna Ali Koç’un oturmasıyla coşan Fenerbahçe taraftarlarının forma çılgınlığı devam ediyor. Koç’un göreve gelmesinin ardından 20 günde satılan forma sayısı 50 bine yaklaştı. Stoklarda yer alan eski sezon formalarının bitmek üzere olduğu belirtilirken kulübün kasasına yaklaşık 6 milyon lira girdi.