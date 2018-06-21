Dünya Kupası’na Portekiz beraberliğiyle giren İspanya dün İran karşısına üç puan hedefiyle çıktı. İlk maçta Fas’ı yenen İran defansif anlayışla bir puan için yayılmıştı sahaya. Ki ilk maç sonuçları, takımlar arasındaki kalite farkı gibi faktörler düşünüldüğünde mantıksız da değildi. Neredeyse 90 dakika boyunca ‘kilit’ maçı görüntüsü veren karşılaşmada hâliyle adrenalin yükseltecek pozisyonları da mumla aradık. Fakat neredeyse bir dakikaya sığan ardı ardına iki büyük pozisyon tribünleri ayağa kaldırdı. 53. dakikada Ansarifard’ın on sekiz içinden bazukası yan ağları dövdü. Bu heyecan soğumadı ki İspanya’nın tuhaf golü geldi. İran ceza alanındaki karambolde Rezaeian topu çıkarayım derken sakar bir vuruş yaptı, Diego Costa’ya çarpan meşin yuvarlak ağlara gitti: 1-0. Sonrasında İran’ın bir golü VAR kararıyla verilmeyince İspanya sahadan sevinçli ayrıldı.
İran, bir karambol golle İspanya'ya boyun eğdi
21.06.2018 - 07:11 | Son Güncelleme: 21.06.2018 - 07:12
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Boğalar kötü oynadığı maçta Diego Costa’ya çarpan topla golü buldu, Dünya Kupası’nda ilk galibiyetini aldı, 2. tur şansını güçlendirdi.
Etiketler : ispanya,iran,
565486 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/spor/565486.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER
Puan Durumu ve Fikstür
Süper Lig
PTT 1. Lig
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Galatasaray
34
24
3
7
75
33
42
75
2
Fenerbahçe
34
21
9
4
78
36
42
72
3
Başakşehir
34
22
6
6
62
34
28
72
4
Beşiktaş
34
21
8
5
69
30
39
71
5
Trabzonspor
34
15
10
9
63
51
12
55
6
Göztepe
34
13
10
11
49
50
-1
49
7
Sivasspor
34
14
7
13
45
53
-8
49
8
Kasımpaşa
34
13
7
14
57
58
-1
46
9
Kayserispor
34
12
8
14
44
55
-11
44
10
Malatyaspor
34
11
10
13
38
45
-7
43
11
Akhisar Bld.Spor
34
11
9
14
44
53
-9
42
12
Alanyaspor
34
11
7
16
55
59
-4
40
13
Bursaspor
34
11
6
17
43
48
-5
39
14
Antalyaspor
34
10
8
16
40
59
-19
38
15
Konyaspor
34
9
9
16
38
42
-4
36
16
Osmanlıspor
34
8
9
17
49
60
-11
33
17
Gençlerbirliği
34
8
9
17
37
54
-17
33
18
Karabükspor
34
3
3
28
20
86
-66
12
34. Hafta Maçları
18.5.2018
Evkur Yeni Malatyaspor 3 - 2 Kayserispor
18.5.2018
Trabzonspor 3 - 0 Kardemir D.Ç. Karabükspor
18.5.2018
Gençlerbirliği 1 - 0 Bursaspor
19.5.2018
Medipol Başakşehir Fk 3 - 2 Kasımpaşa
19.5.2018
Beşiktaş 5 - 1 Demir Grup Sivasspor
19.5.2018
Fenerbahçe 3 - 2 Atiker Konyaspor
19.5.2018
Göztepe 0 - 1 Galatasaray
20.5.2018
Akhisar Belediye Gençlik Ve Spor - Osmanlıspor Futbol Kulübü
20.5.2018
Alanyaspor - Antalyaspor
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Çaykur Rizespor
34
20
9
5
68
38
30
69
2
Ankaragücü
34
18
9
7
55
34
21
63
3
Boluspor
34
18
6
10
53
30
23
60
4
Ümraniyespor
34
17
8
9
49
35
14
59
5
Gaziantep BB
34
15
8
11
57
38
19
53
6
Erzurum BB
34
14
11
9
56
44
12
53
7
Altınordu
34
15
8
11
55
45
10
53
8
Balıkesirspor
34
16
7
11
56
46
10
52
9
İstanbulspor
34
14
8
12
45
39
6
50
10
Elazığspor
34
13
9
12
53
44
9
48
11
Giresunspor
34
13
8
13
50
44
6
47
12
Adanaspor
34
12
7
15
41
56
-15
43
13
Eskişehirspor
34
12
8
14
63
56
7
41
14
Adana Demirspor
34
11
8
15
44
47
-3
41
15
Denizlispor
34
10
8
16
43
47
-4
38
16
Samsunspor
34
7
15
12
32
46
-14
36
17
Manisaspor
34
7
3
24
31
80
-49
12
18
Gaziantepspor
34
2
4
28
18
100
-82
1