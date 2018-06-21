Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Dünya Kupası’na Portekiz beraberliğiyle giren İspanya dün İran karşısına üç puan hedefiyle çıktı. İlk maçta Fas’ı yenen İran defansif anlayışla bir puan için yayılmıştı sahaya. Ki ilk maç sonuçları, takımlar arasındaki kalite farkı gibi faktörler düşünüldüğünde mantıksız da değildi. Neredeyse 90 dakika boyunca ‘kilit’ maçı görüntüsü veren karşılaşmada hâliyle adrenalin yükseltecek pozisyonları da mumla aradık. Fakat neredeyse bir dakikaya sığan ardı ardına iki büyük pozisyon tribünleri ayağa kaldırdı. 53. dakikada Ansarifard’ın on sekiz içinden bazukası yan ağları dövdü. Bu heyecan soğumadı ki İspanya’nın tuhaf golü geldi. İran ceza alanındaki karambolde Rezaeian topu çıkarayım derken sakar bir vuruş yaptı, Diego Costa’ya çarpan meşin yuvarlak ağlara gitti: 1-0. Sonrasında İran’ın bir golü VAR kararıyla verilmeyince İspanya sahadan sevinçli ayrıldı.