Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Uğur Aktan

B Grubu’nda ilk maçlar sonunda 1 puanı son dakikada kazanan Portekiz ile son dakikada kaybeden Fas’ı buluşturan mücadelede gülen taraf 1-0’lık skorla Avrupa Şampiyonu Portekiz oldu. Atlantik Okyanusu’nun kıyısındaki iki ülkenin mücadelesinde skoru Cristiano Ronaldo belirledi. İspanya maçında 3 gol atan Ronaldo 4. dakikada kornerde kafayla ağları havalandırdı, takımını galibiyete taşıdı: 1-0. Maç boyunca Roma’ya transfer olması beklenen Hakim Ziyech’in duran topları dışında pozisyon üretemeyen Fas, gol yollarında oldukça etkisiz kaldı.

Liderlik hesabı

Turnuvaya Avrupa’da oynayan çok sayıda uluslararası yıldızıyla gelen ve zor bir grupta olsa da üst tura çıkma hayali kuran Fas bu sonucun ardından iki maç sonunda puanla tanışamadı ve ikinci tur şansını kaybeden ilk ülke oldu. İspanya ile berabere kaldığı ilk maçın ardından üst tura lider olarak çıkmak isteyen Portekiz’de ise gözler Portekizli teknik adam Carlos Queiroz’un yönetimindeki İran ile oynanacak üçüncü maça çevrildi.