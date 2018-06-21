Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ekonomik tablo sebebiyle kılı kırk yaran Trabzonspor’un transfer listesindeki isimlerden birisi de Aminu Umar’dı. Osmanlıspor forması giyen 23 yaşındaki oyuncuyu kadrosuna katmak isteyen yönetime bir taraftarın çağrısı vardı. Bordo-mavili bir taraftar “Osmanlıspor’un futbolcusu Umar’ı bonservissiz kaçırmayalım. Sonra çok ahlanıp vahlanırız” çağrısına cevap asbaşkan Hayrettin Hacısalihoğlu’ndan geldi. Trabzonsporlu idareci “Evet iyi futbolcu. Ama Umar’ı bırak bonservissiz almayı 3 milyon dolara bile alabilirsen ben razıyım” cevabını verdi. Kulübün futbol şube sorumlusu Haluk Şahin’den de transfer açıklamaları vardı. Şahin, Trabzon’a getirdikleri Damien Da Silva’nın durumunun 2-3 gün içinde netleşebileceğini söyledi.

Kampa gençler de gidiyor

Fransız savunma oyuncusunun şehri gezip ülkesine döndüğünü dile getiren Şahin, “Şimdi kararlarını verecekler. Sadece futbolcu tarafından verilecek bir karara bağlı değiliz, bizim kararımız da önemli. Onlar ‘Geliyoruz.’ derlerse, biz de bir değerlendirme yapacağız” diye konuştu. Bu arada 1 Temmuz’da Slovenya’da başlayacak yurtdışı kampına altyapıdan yeni isimlerin götürüleceği öğrenildi. Geçen sezonun kadrosunda altyapıdan 9 oyuncusu bulunan Karadeniz ekibinin bu sayıya yeni isimleri eklemesi bekleniyor.