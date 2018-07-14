Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Gökmen Şahin

Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman, Slovenya kampının ilk etabını değerlendirdi. Kamptan üst düzey verim aldıklarını ifade eden bordo-mavililerin teknik patronu transferlerin yetişmemesi sebebiyle hep bir yanlarının eksik kaldığını ifade etti. Kafasındaki Trabzonspor’u da anlatan Karaman “Kabiliyetlerine güvenmiş, arkadaşından güç alan, yanındakinin hatasını açık etmek yerine onun hatasını kapatan, futbolun doğrularını, hücumu savunmayı bütünlük içinde yapan, asla rakibinden çekinmeyen ama saygı duyan, maç sonunda da rakibin kendisine saygı duyan bir Trabzonspor sahada görmek isterim” dedi. Beş takviye ihtiyaçları olduğunu ve bunun ekonomik duruma göre 7-8 de olabileceğini belirten Ünal Hoca “Savunmanın göbeği boş. Orta saha ve kanatta da eksiklik var” diye konuştu.



Acısıyla tatlısıyla...

“Trabzonspor şu an maddi zorluklar içinde deyip, ceremesini yapanlar çeksin deme lüksümüz yok” diyen Karaman “Evet, gönlüm çok şeyler arzu ediyor. Gönlümdeki fırtınaları izah etmem mümkün değil. Biz acısında da, kederinde de, sevincinde de varız. Trabzonspor’da forma giymek, kampa gelmek, geçmiş dönemde hizmet etmiş değerlerle çalışmak çok ciddi bir şans. Onlar bizim evlatlarımız, geleni de gelmeyeni de, bizi tercih etmeyip başka yere gidenleri de... Kısa zamanda kazanıp evine götüreceği 3-5 kuruşun, otobüs bileti ile evine gitmek yerine kendi altına çekeceği aracı bugünden elde etmenin hesabı içinde olanlarla aynı paralelde gitmemiz söz konusu değil. Biz büyük resme bakarız” dedi.

HERKES FEDAKÂR

Takımda Castillo’nun sakat, Sosa’nın da ağırdan aldığı imasına katılmadığını vurgulayan Ünal Karaman “Castillo ‘Hoca’m benim oynamam lazım, siz ve arkadaşlarım bana o güveni verdiniz. Benim arkadaşlarımla olmam gerek’ diyor. Sosa’nın adalesinde sakatlığı var ama fedakârca çalışıyor ve bir an önce sahanın içinde yer alıp arkadaşlarıyla olmak istiyor” dedi.

İSİM HAKKI ALINDI

Bordo-mavili kulüp, geçtiğimiz sezon Basketbol Süper Ligi’nde mücadele veren Trabzonspor’dan isim hakkını geri aldı. İki takımın birbirinden tamamen bağımsız olduğunu ifade eden başkan Ahmet Ağaoğlu, "Yollarına kendi başlarına devam etmeliler" dedi.



Hosseini rötar yaptı

Trabzonspor’un büyük oranda anlaşma sağladığı İranlı futbolcu Majid Hosseini’nin pasaport problemi sebebiyle Trabzon’a gelemedi. Bu arada yönetim, resmî olarak basketbol şubesinden 15 milyon liralık alacağının da ödenmesini istedi.