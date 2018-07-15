Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MURAD TAMER

Beşiktaş’ta Negredo krizi ufak adımlarla aşılmaya çalışılıyor. Slovakya kampı öncesi Teknik Direktör Şenol Güneş’in, “İdmana çıkmasına, kampa katılmasına da gerek yok. Yazık, ne yapacak oralarda. Boşuna oyalanmasın” diyerek kapıyı gösterdiği İspanyol oyuncuya Başkan Fikret Orman sahip çıkmıştı. Slovakya kampında yaptığı açıklamada Negredo’nun sakat olması sebebiyle kampa götürülmediğini belirten Orman, “Negredo önemli bir şahsiyet, kendisini seviyoruz. Avusturya kampına katılacak” sözleriyle krizin fitilini ateşlemişti. İspanyol yıldız Avusturya’daki kamp etabına katıldı katılmasına ama âdeta yalnızları oynuyor. Ne teknik heyetten ne de takım arkadaşlarından sıcak bir tavır görmeyen 32 yaşındaki oyuncu, kamptaki ilk üç günde takımdan ayrı olarak tek başına çalışmıştı.



Tek arkadaşı Babel

Teknik Direktör Şenol Güneş dünkü çalışmada İspanyol oyuncuyu çift kale maçta oynatarak buzları kırma yolunda önemli bir adım attı. Başkan Fikret Orman’dan gelen, “Kadro dışı kalırsa satmamız daha da zorlaşır. Mutlaka çalışmalarda yer almalı” talimatı sonrasında yeniden takıma katılan golcü oyuncunun yine de yüzünün gülmediği dikkatlerden kaçmadı. Yıllık 4,3 milyon avro maliyeti sebebiyle satılması gündemde olan Negredo’ya şu ana kadar resmî bir teklifin gelmemesi de teknik heyet ve yönetimin canını sıkıyor. Kazanacağı yüklü miktar sebebiyle başka kulüplere gitmeye sıcak bakmayan ve ayak sürten Negredo’nun sadece ayrılacağı konuşulan ve mutsuz tavırlar sergileyen Ryan Babel ile konuşması da bir başka dikkat çekici ayrıntı olarak göze çarpıyor.

Babel ‘imzaya’ kaldı

Flamengo’nun istediği Beşiktaşın yıldızı Ryan Babel ince hesaplar peşinde. Siyah-beyazlılarla olan kontratı sezon sonu bitecek olan Hollandalı, Beşiktaş’ta sezonu tamamlayıp, yeni kulübünden yüklü miktarda imza parası koparmanın planını yapıyor. İsteksiz tavırlarıyla tepki çeken Babel’e Rusya’dan da tekliflerin olduğu öğrenildi.



Rakip CSKA Moskova

Yeni sezon çalışmalarını Avusturya’da sürdüren Beşiktaş, 4. hazırlık maçında bugün CSKA Moskova ile karşılaşacak. Spor Smart’tan canlı yayınlanacak mücadele 15.00’te başlayacak. Beşiktaş önceki hazırlık maçlarında Siofok 1-1 berabere kalmış, Gyirmot’u 4-1 yenmiş ve Shakhtar Donetsk maçından da 0-0’lık beraerlikle ayrılmıştı.



Fulham’a ret!

Ryan Babel’e Flamengo’dan 7 milyon avroluk teklif gelmesinin ardından siyah-beyazlıların tecrübeli kalecisi Fabri’ye de Premier Lig’den talip var. İngiliz kulübü Fulham’ın İspanyol eldiven için Beşiktaş Kulübü’ne 3 milyon avro önerdiği öğrenildi. Beşiktaş yönetimi, İngiliz ekibinin teklifini reddederken rakamın artmasını bekliyor.

Larin’e övgü yağmuru

Şenol Güneş’in Guti ile birlikte yeni yardımcılarından olan ve özellikle golcülerle ilgilenmesi istenen İlhan Mansız’dan, Cyle Larin’e övgüler geldi. Kanadalı oyuncuyu çok beğendiğini belirten Mansız, “Üstün özellikleri var. Üstüne de koymaya devam ederse, büyük futbolcu olabilir. Futbol zekası da ileride. Beşiktaş’a çok faydalı olacağını düşünüyorum” dedi.